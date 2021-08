Anker MagSafe Power Bank est désormais disponible en quatre nouvelles couleurs

Après avoir présenté pour la première fois sa banque d’alimentation magnétique PowerCore plus tôt dans l’année, Anker propose désormais des styles supplémentaires de son populaire chargeur portable MagSafe. En arrivant pour apporter une touche de couleur à votre iPhone 12, quatre nouvelles offres au total rejoignent la gamme, allant du vert au violet. Deux des styles sont maintenant disponibles à l’achat, et vous pouvez vous diriger ci-dessous pour les regarder de plus près.

Anker rafraîchit la banque d’alimentation MagSafe avec quatre nouveaux styles

Anker a été occupé ces derniers temps avec de nouveaux chargeurs compatibles MagSafe, mais il cherche aujourd’hui à rafraîchir un accessoire existant avec de nouvelles couleurs. Élargissant la gamme MagSafe Power Bank avec quatre nouvelles couleurs au total, deux d’entre elles sont désormais disponibles chez Anker, les autres rejoindront la collection dans un avenir proche.

Ces nouveaux débuts actuellement en vente tombent dans des styles violet et vert qui semblent ajouter une touche de couleur à votre configuration de charge. Cela contraste fortement avec la version noire de l’accessoire qui est en vente depuis le début du printemps et était du côté le plus attendu dans le département des looks.

En ce qui concerne les fonctionnalités réelles, Anker ne change rien cette fois-ci sur sa banque d’alimentation MagSafe, à l’exception de la couche de peinture à l’extérieur. Il existe toujours la même conception magnétique sans fil qui a été introduite pour la première fois en janvier, avec la possibilité de faire le plein de votre combiné à 5 W; identique à l’offre interne d’Apple. Et en termes de puissance réelle, vous regardez une batterie de 5000 mAh qui peut être rechargée via USB-C.

Pour une meilleure idée de la façon dont la banque d’alimentation Anker MagSafe se compare au modèle officiel d’Apple, assurez-vous de plonger dans notre histoire précédente ici qui couvrait tous les détails sur les taux de charge et plus encore.

Une autre chose qui est restée la même sur les nouvelles versions couleur d’Anker MagSafe Power Bank est le prix. Tout comme avec le modèle noir d’origine, vous paierez 54,99 $ pour les nouveaux styles violets ou verts. Chacun est maintenant disponible à l’achat sur Amazon et disponible pour l’expédition.

Anker note également qu’il y aura deux styles supplémentaires qui seront supprimés à une date ultérieure. Rejoindre les offres vertes et violettes qui viennent d’être annoncées aujourd’hui, il y aura également une offre bleu marine et sarcelle qui fera ses débuts dans un proche avenir. Ceux-ci seront également lancés au même prix que les autres banques d’alimentation Anker MagSafe.

Prise de 9to5Toys

La banque d’alimentation MagSafe d’Anker a été un favori autour de ces pièces sur 9to5, avec beaucoup d’entre nous, moi-même inclus, la trouvant une meilleure option par rapport aux offres officielles d’Apple. Maintenant, avec deux nouvelles couleurs disponibles, je suis sûr que la popularité ne fera qu’augmenter à mesure que les propriétaires d’iPhone 12 chercheront à marquer les avantages de la charge magnétique sans fil avec une couleur supplémentaire.

Personnellement, je suis assez friand des styles violets, bien que je sois également très enthousiaste à l’idée de voir le modèle bleu marine atterrir enfin dans le futur.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !