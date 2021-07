Anker PowerConf C300 : mettez enfin à niveau la webcam de votre Mac

Le travail temporaire à domicile commençant à se transformer en un horaire hybride à long terme, le besoin d’une bonne webcam s’est présenté comme un autre problème à résoudre pour le travail en dehors du bureau. En tant que certains des pires contrevenants à cela, la gamme de Mac d’Apple a longtemps été examinée pour leurs webcams internes moins que stellaires. Mais c’est là que le nouveau PowerConf C300 d’Anker entre en scène.

Offrant un design compatible Mac avec une qualité d’image améliorée, un champ de vision de réglage soutenu par l’IA et USB-C. Mais vaut-il vraiment la peine de remplacer la webcam intégrée de votre Mac ? C’est ce à quoi semble répondre notre dernière revue Testé avec 9to5Toys.

Pratique avec l’Anker PowerConf C300

Plus tôt cette année, Anker a élargi sa collection d’équipements de travail à domicile avec la toute première webcam de la marque, la PowerConf C300. Doté d’un capteur 1080p pouvant enregistrer à 60 images par seconde, le nouvel accessoire intègre également une fonctionnalité d’IA pour ajuster automatiquement le champ de vision en fonction de la prise de vue ou du nombre de personnes à l’écran.

Outre la connectivité USB-C pour le couplage avec les derniers Mac (M1 inclus) et PC, il existe d’autres améliorations notables de la qualité de vie par rapport aux autres webcams, comme un support réglable. Cela vous permet non seulement de monter l’Anker PowerConf C300 sur une variété de machines différentes allant des moniteurs aux ordinateurs portables, mais contient également un support fileté pour le jumelage avec un trépied.

Entrée avec une étiquette de prix de 129,99 $, bien qu’actuellement en vente pour 103,99 $, nous allons voir si l’Anker PowerConf C300 vaut la peine d’être ajouté à votre configuration Mac.

Voici un aperçu des spécifications :

Faites une bonne première impression avec vos clients et impressionnez votre patron avec la caméra webcam HD 1080p/60FPS de PowerConf C300 avec des couleurs réalistes. Faites-vous entendre haut et fort via la webcam HD tout en travaillant à domicile grâce aux deux microphones ultra-sensibles. Lorsque vous travaillez tard ou que vous appelez des clients dans différents fuseaux horaires, la correction automatique de faible luminosité alimentée par l’IA de la webcam HD s’active pour vous permettre de vous démarquer, même dans de mauvaises conditions d’éclairage. bureau, notre technologie révolutionnaire d’IA ajuste automatiquement le champ de vision en fonction du nombre de personnes présentes à votre réunion. Se concentre automatiquement sur les personnes ou les objets en seulement 0,35 seconde. Utilisez l’IA de mise au point automatique pour montrer chaque détail de vos derniers échantillons et prototypes sans attendre que la mise au point se rattrape.

Prise de 9to5Toys

J’ai testé la nouvelle webcam PowerConf C300 d’Anker au cours des dernières semaines et j’ai été assez surpris par la qualité globale. Il a tout ce que vous attendez d’une webcam moderne, en particulier d’un compagnon Mac. Sa connectivité USB-C semble toujours être une omission régulière des webcams plus abordables de nos jours, et rend le couplage avec votre Mac aussi pratique que possible.

Commençons par vérifier la qualité de l’image sur l’Anker PowerConf C300, sans doute l’aspect le plus important de toute webcam. En ce qui concerne la première version de la marque, je dirais qu’Anker a absolument livré. Son capteur 1080p se marie assez bien avec le logiciel afin de fournir une prise de vue nette dans diverses conditions d’éclairage.

Il existe également un large champ de vision qui s’associe à une fonction d’IA pour s’ajuster automatiquement en fonction du cadrage. Même en excluant le côté plus nouveau de la fonctionnalité, le simple fait d’en avoir plus dans la prise de vue s’est avéré être une belle inclusion.

Anker contre MacBook Pro 16 pouces

Ci-dessus, vous trouverez une comparaison entre une image prise sur le modèle d’Anker à gauche et une image de la webcam du MacBook Pro 16 pouces à droite. Il y a un contraste de qualité assez frappant de chaque côté, l’offre Anker offrant une prise de vue plus équilibrée avec des détails plus nets.

Donc, si vous utilisez l’un des MacBook d’Apple, que ce soit le Pro 16 pouces que vous attendez pour remplacer ou même l’une des nouvelles machines M1, le nouveau Anker PowerConf C300 fournira une bien meilleure image que votre construit -en webcam et doit absolument être pris en compte.

Anker contre l’iMac M1

En ce qui concerne le bureau le plus récent d’Apple, le nouvel iMac M1 parvient à fournir une image plus naturelle, en ce sens qu’il est plus précis par rapport à l’éclairage de la pièce, mais n’a pas le champ de vision plus large. L’Anker PowerConf C300, d’autre part, parvient à tirer parti de ses côtelettes d’IA pour ce que beaucoup, moi y compris, peuvent trouver être une meilleure image globale. La proposition de valeur ne sera pas aussi indispensable pour les propriétaires d’iMac M1, mais il y a certainement des raisons de mettre à niveau. Personnellement, je continuerai à utiliser le modèle d’Anker, mais c’est simplement parce que je préfère la sortie.

Mis à part la qualité de l’image, le microphone est également assez solide. Apple vante depuis longtemps la qualité de son matériel audio avec les dernières versions de Mac, avant même que la vague M1 ne déferle sur le monde. Autant dire qu’Anker réussit étonnamment bien à suivre le rythme. Bien que la fidélité audio ne soit pas le principal argument de vente du PowerConf C300, c’est un bel ajout à l’ensemble de fonctionnalités.

L’essentiel ici est que quel que soit le Mac que vous utilisez, il y a une raison de passer à l’Anker PowerConf C300 si vous cherchez à élever les appels Zoom et autres. Le travail hybride semblant être là pour rester, investir dans une webcam améliorée maintenant sera probablement rentable au fil du temps.

