Anker PowerPort Atom III Slim: la quantité avant la qualité

Anker est une grande marque dans le domaine de la charge et de la puissance. L’un des produits les plus uniques de la société est le PowerPort Atom III Slim. Ce hub de chargement de bureau ultraplat offre non pas un, pas deux, mais quatre ports USB. Cela suffit pour être le centre de votre univers de charge.

Cependant, au prix de 45,99 $, le chargeur Slim d’Anker se trouve en plein milieu d’un marché de plus en plus rempli de hubs multi-ports de 60W et 100W. Explorons ce que le hub d’Anker a à offrir et s’il peut se démarquer sur le marché de la charge GaN de plus en plus concurrentiel dans cette revue Anker PowerPort Atom III Slim.

Ce que vous devez savoir sur l’Anker PowerPort Atom III Slim

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Anker PowerPort Atom III Slim: 45,99 $ / 36,99 £ / 39,99 €

Avec un seul port USB-C 45 W et trois ports USB-A de marque PIQ intégrés, l’Atom III Slim d’Anker est conçu pour le chargement multi-appareils. Tous ports confondus, l’Atom III Slim bénéficie d’une puissance de sortie totale de 65W.

Construit avec des composants en nitrure de gallium (GaN), l’Anker PowerPort Atom III Slim est un chargeur incroyablement fin. Le moyeu ne mesure que 0,7 pouce d’épaisseur et pèse 141 g (5 oz). La technologie lui permet également de rester assez cool, même en chargeant rapidement un ordinateur portable.

Le PowerPort Atom III slim est disponible en noir. Le hub arbore une prise IEC C7 (figure huit) à l’arrière et est conçu comme un compagnon de chargement de bureau plutôt que comme une brique murale. Il est livré avec une prise murale régionale dans la boîte mais pas de câbles USB.

Ce qui est bon?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Avec quatre ports USB intégrés, cet adaptateur est conçu pour charger plusieurs gadgets à la fois et il peut certainement le faire. La deuxième chose que vous remarquerez est à quel point l’Anker PowerPort Atom III Slim est compact et bien construit. Il a à peu près la taille d’une petite batterie et le design plat s’adapte très bien sur mon bureau. Le plastique texturé a l’air et se sent assez bien aussi, bien qu’il se raye un peu trop facilement.

Avec une puissance de sortie de 45 W sur le port USB-C, l’Anker PowerPort Atom III Slim offre suffisamment de puissance pour charger rapidement les smartphones et la plupart des petits ordinateurs portables. Bien que pour les ordinateurs portables plus grands, vous voudrez quelque chose avec une sortie de 60 W pour garder les temps de charge inférieurs à deux heures. Il convient de noter que le port USB-C prend en charge le protocole USB Power Delivery utilisé par les téléphones Google Pixel et Apple iPhone, mais pas la nouvelle variante USB PD PPS requise pour charger rapidement les derniers téléphones phares de Samsung à leur vitesse maximale. Bien qu’il les facturera toujours.

Lors de la charge, j’ai enregistré une efficacité énergétique moyenne très impressionnante de 84,4%, avec des résultats allant de 82 à 86%. Ce n’est peut-être pas le chargeur le plus rapide du marché, mais il garantit que vos appareils reçoivent une puissance maximale tirée du mur.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

À l’exception du port USB-C, l’Anker PowerPort Atom III Slim n’est pas un chargeur très rapide. En effet, il ne prend en charge que la norme Apple 2.4A sur les ports USB-A, qui est limitée à 12W de sortie. Les appareils non Apple que j’ai testés ont reçu plus de 9W. Il n’y a pas de charge rapide, de charge rapide adaptative Samsung ou d’autres normes couramment utilisées dans les anciens smartphones phares et plus abordables, qui offrent généralement une puissance de 15 à 18 W.

C’est bien pour vos gadgets USB de base, tels que les écouteurs, mais les smartphones modernes mettront des heures à se recharger lorsqu’ils utilisent ces ports. Cela limite considérablement l’utilité du PowerPort Atom III Slim en tant que chargeur multi-port. Bien que, heureusement, le port USB-C conserve toutes ses capacités d’alimentation de 45 W lors de la multi-charge.

Test du chargeur mince Anker PowerPort Atom IIISamsung Galaxy S21 UltraApple iPhone 12 Pro MaxMicrosoft Surface Book XHonor MagicBook ProTest d’alimentation USB-C14.3W / 25W

8,67 V, 1,65 A 20 W / 20 W

8,59 V, 2,53 A 40,8 W / 60 W

19,8 V, 2,06 A 41,8 W / 65 W

19.8V, 2.11A Efficacité énergétique USB-C83.7%, bon.82.0%, bon.85.4%, très bon.85.2%, très bon.Test de puissance USB-A9.3W / 25W

5,22 V, 1,79 A 12,3 W / 20 W

5,24 V, 2,35 A 9,7 W / 65 W

5,22 V, 1,86 AUSB-A Efficacité énergétique 84,2%, très bon 83,8%, bon 83,7%, bon.

Anker déclare que les trois ports USB-A restants partagent 20W de puissance. Cependant, j’ai cadencé plus près de 30W avec les trois ports utilisés, pour une consommation électrique combinée de 87,9W avec le port USB-C également utilisé. Le site Web d’Anker note qu’il n’est pas recommandé de charger simultanément trois appareils haute puissance sur les ports USB-A, car cela pourrait déclencher la protection contre les surcharges de l’appareil. Bien qu’il offre quatre ports, Anker ne s’attend clairement pas à ce que les clients les utilisent pour charger plusieurs téléphones à la fois.

Anker PowerPort Atom III Slim Review: devriez-vous l’acheter?

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

L’Anker PowerPort Atom III Slim contient suffisamment de ports pour alimenter une large gamme de gadgets modernes. Ne vous attendez pas à ce qu’il charge très rapidement des appareils plus anciens. Le port USB-C de 45 W avec prise en charge de l’alimentation USB est idéal pour la plupart des smartphones et des petits ordinateurs portables. Cependant, le manque de normes de charge rapide sur les ports USB-A limite considérablement leur utilité. Particulièrement pour la recharge rapide des smartphones.

Le port USB-C du PowerPort Atom III Slim est idéal pour charger rapidement la plupart des nouveaux téléphones et ordinateurs portables. Cependant, les trois USB-A ne conviennent que pour les produits Apple.

Ces mises en garde rendent l’Atom III Slim plutôt cher, au prix de 45,99 $ / 36,99 £ / 39,99 €. Ceux qui recherchent un chargeur de bureau multi-appareils plus rapide seraient bien mieux servis par l’Elecjet X21 Pro ou le RavPower PD Pioneer 65W, qui disposent tous deux de deux ports USB-C à chargement rapide.

Alors, qui devrait acheter l’Anker PowerPort Atom III Slim? Eh bien, tous ceux qui ont besoin d’un tas de ports USB-A de base pour leurs accessoires de bureau seront bien servis ici. Ou ceux qui ne craignent pas de laisser leurs appareils se recharger pendant la nuit.

Anker PowerPort Atom III Slim Four port, mais un seul rapide

L’Anker PowerPort Atom III Slim contient suffisamment de ports et de puissance pour charger les smartphones et les ordinateurs portables modernes. Cependant, ne vous attendez pas à des vitesses de charge rapides des anciens ports USB-A du hub.