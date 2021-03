Anker PowerWave Sense se lance avec d’autres nouveaux chargeurs

Aujourd’hui, Anker lance une paire de nouveaux accessoires de chargement Apple, soulignés par un support PowerWave Sense 2-en-1 destiné à rationaliser la configuration de votre iPhone et de votre Apple Watch. C’est à côté d’un nouvel adaptateur mural USB-C compact de 20 W avec des prises pliantes et un premier aperçu du prochain PowerWave Magnetic Pad Lite. Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu de toutes les nouvelles versions.

Anker lance le nouveau support PowerWave Sense

La tête d’affiche de toutes les nouvelles versions d’Anker aujourd’hui est le PowerWave Sense Stand. La marque est depuis longtemps sur le marché de la fourniture de bornes de recharge simplifiées pour le bureau ou la table de chevet, et sa dernière offre arrive comme la dernière fissure pour désencombrer votre installation.

Cette fois-ci, il existe un design 2-en-1 mettant l’accent sur le ravitaillement de votre iPhone aux côtés d’une Apple Watch. Anker mélange les éléments des éléments de conception habituels avec un pad Qi principal de 10 W enveloppé dans un peu de tissu. À droite, il y a un espace pour que vous puissiez ancrer une rondelle de chargement Apple Watch avec de la place dans la base pour ranger le câble.

Entrer au 30,99 $ prix, le support Anker PowerWave Sense n’inclut pas le chargeur Apple Watch ou une prise secteur, ce qui est prévisible à ce prix. Il est maintenant disponible pour Amazon dans les styles noir et blanc.

Anker saisit également aujourd’hui l’occasion de présenter un nouveau modèle de ses populaires chargeurs USB-C compacts. Le tout nouveau PowerPort III offre des vitesses de 20 W similaires à ce qui était sur le marché dans le passé, ainsi que le même design à profil bas que celui de l’offre Nano existante. Mais là où la nouvelle version d’Anker se démarque, ce sont les broches pliantes qui lui permettent de prendre encore moins de place dans votre transport quotidien.

Disponible pour 13,99 $, il est également plus abordable que la plupart des autres chargeurs USB-C lancés auparavant par la marque. Et tout comme le support Anker PowerWave Sense, il est désormais expédié via Amazon.

PowerWave Magnetic Pad Lite en route

Après avoir vu Anker lancer une collection d’accessoires compatibles MagSafe au début de l’année, nous avons maintenant un aperçu d’un ajout à venir à la gamme. En tant que version encore plus compacte de son offre existante et très populaire, le PowerWave Magnetic Pad Lite, qui sera bientôt publié, entre avec un design capable de correspondre aux offres officielles MagSafe d’Apple en termes de taille.

La principale critique du chargeur sans fil magnétique actuel d’Anker est l’encombrement de la prise USB-C, et l’itération à venir semble résoudre ce problème avec un facteur de forme beaucoup plus raisonnable. Pour le moment, les détails ne sont pas encore connus sur les vitesses de charge à attendre d’Anker, ni sur les prix et la disponibilité, mais cela devrait baisser dans un proche avenir.

