Anker Soundcore Liberty 3 Pro review : Ajustement parfait, son brillant

Anker a fait quelque chose avec sa marque Soundcore, en particulier avec des écouteurs sans fil qui visent à offrir plus pour moins. Réduire la concurrence sur les prix n’a rien de nouveau, mais lorsque vous le faites de manière à ajouter de la valeur à chaque dollar dépensé, certaines personnes commenceront à le remarquer. C’est vraiment là que l’entreprise veut positionner le Soundcore Liberty 3 Pro.

Ces écouteurs riches en fonctionnalités se présentent bien sur le papier, compte tenu de tout ce qu’ils offrent par rapport à leur coût. Avec moins de compromis et des performances plus fiables, trouver le bon équilibre est censé offrir quelque chose que tous les autres écouteurs ne fournissent actuellement.

Test d’Anker Soundcore Liberty 3 Pro :

En un coup d’œil

Anker Soundcore Liberty 3 Pro

En bout de ligne : Anker attache de grandes ambitions au Soundcore Liberty 3 Pro, mais elles ne sont pas déplacées, étant donné que vous disposez d’un haut niveau de personnalisation, ainsi que de la prise en charge de l’audio haute résolution via LDAC. Si vous pouvez trouver le meilleur ajustement pour vos oreilles, la qualité sonore vous récompensera en nature.

Le bon

Excellente qualité audio LDAC fonctionne bien Beaucoup de personnalisation Profils audio réglables Mode mono et pause automatique Autonomie de la batterie solide

Le mauvais

L’ANC n’est pas exceptionnel L’ajustement et le confort ne sont pas assurés LDAC est livré avec des compromis Pas particulièrement robuste

Anker Soundcore Liberty 3 Pro : Prix et disponibilité

Anker a lancé le Soundcore Liberty 3 Pro en octobre 2021, les rendant disponibles pour 199,99 $, bien que vous puissiez les trouver pour moins cher. Leur disponibilité devrait être constante à l’avenir, car Anker n’interrompt pas les produits si rapidement, ils devraient donc continuer avec des baisses de prix périodiques après un certain temps.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ils sont disponibles en noir minuit, gris brouillard, blanc givre et violet crépuscule.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro : ce qui est bien

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Contrairement à la conception de la tige du Soundcore Liberty Air 2 Pro, la série Liberty Pro s’en tient à une conception de têtes plus épaisses qui repose davantage sur les différentes pointes et ailes qui l’accompagnent. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que le Liberty 3 Pro soit livré avec pas moins de quatre paires d’embouts auriculaires et d’ailes. Anker tient tellement à assurer le meilleur ajustement qu’il aborde le sujet sous deux angles. Tout d’abord, vous voyez des instructions d’ajustement de base sur la boîte, puis l’application Soundcore vous aide plus loin grâce à son test HearID.

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, l’ajustement et le confort sont essentiels pour tirer le meilleur parti de n’importe quelle paire d’écouteurs. Beaucoup moins ceux qui apportent un volume supplémentaire comme ceux-ci. Mais il est possible d’obtenir un bon ajustement – et à son tour – une bonne étanchéité pour tirer le meilleur parti de la qualité audio. Il vaut la peine de prendre le temps de déterminer la taille des pointes et des ailes qui conviendra le mieux à vos oreilles, car les mélanges et les correspondances entraînent des écarts.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Anker utilise ce qu’il appelle un « double pilote coaxial », ou ACAA 2.0 (Astria Co-Axial Acoustic Architecture), pour alimenter l’audio. En termes pratiques, cela signifie des pilotes de 10,6 mm et une conception plus rationalisée qui, selon la société, peuvent produire de meilleurs graves, aigus et médiums. Cette architecture rend ces écouteurs différents des Liberty 2 Pro, qui se sont déjà révélés excellents en eux-mêmes.

Les Liberty 3 Pro ne manquent pas grand-chose sur la fiche technique. Ils ont une annulation active du bruit (ANC) personnalisée via le test HearID dans l’application Soundcore. Anker sépare HearID en deux tests : l’un personnalise le son global, tandis que l’autre fait de même pour l’ANC. Que vous pensiez ou non qu’ils fassent une grande différence est subjectif, mais j’ai remarqué une différence pour moi. Je n’étais pas toujours d’accord avec les résultats des tests. Pour une raison quelconque, je pensais que mes oreilles préféraient les basses et les médiums plats et les aigus élevés, ce qui n’est jamais la façon dont j’ajuste un égaliseur.

Heureusement, l’application Soundcore dispose de plus de 20 préréglages et d’un égaliseur entièrement personnalisable pour compenser cela, mais si vous aimez ce qui est déterminé pour vous, vous pouvez toujours créer un préréglage d’égaliseur personnalisé en fonction de ces résultats. Quoi qu’il en soit, un ajustement parfait vous donnera de meilleurs résultats audibles, il vaut donc la peine d’expérimenter un peu pour trouver ce qui fonctionne le mieux.

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Pour pousser les choses plus loin, Anker a ajouté la prise en charge de fonctionnalités audio supplémentaires. L’un des plus importants, du moins pour moi, est la prise en charge de LDAC, le codec Bluetooth haute résolution de Sony qui promet de fournir trois fois plus de données audio que les codecs standard. Il est difficile de quantifier exactement à quel point c’est vrai pour ces écouteurs, mais la différence était perceptible pour moi. Vous devez télécharger et installer une mise à jour du micrologiciel pour activer LDAC, et une fois cela fait, j’ai essayé d’écouter de la musique sur Spotify, Tidal, Soundcloud et YouTube Music pour l’évaluer. Tidal a sans doute montré la plus grande différence sous son niveau HiFi, mais les airs étaient également plus forts et plus clairs sur les autres plates-formes. Il est largement disponible sur les téléphones Android de nos jours, donc la compatibilité ne devrait pas être un problème.

LDAC nécessite certains sacrifices, dont une durée de vie de la batterie plus faible et une connectivité Bluetooth plus instable dans des environnements plus fréquentés. Vous ne pouvez pas non plus l’utiliser en tandem avec 3D Surround pour la lecture audio spatiale – vous devez choisir l’un ou l’autre exclusivement. L’activation ou la désactivation de LDAC prend également jusqu’à 10 secondes, il y a donc une accalmie notable lors de son utilisation. L’ANC, la transparence et l’égaliseur s’appliquent tous de la même manière, vous permettant de toujours profiter de ces fonctionnalités, dans tous les cas. De plus, la détection du port s’interrompt automatiquement lorsque vous retirez les écouteurs, tandis que la lecture reprend une fois que vous les remettez.

En fin de compte, il était difficile de ne pas aimer les performances audio ici, quel que soit le codec. Anker s’améliore régulièrement dans ce domaine, et cela se voit avec ces écouteurs. Des basses puissantes, des médiums puissants et des aigus vibrants deviendront très clairs si vous continuez à les écouter. Trouver le bon ajustement est essentiel pour obtenir ce genre de son, et lorsque vous le faites, vous ne serez pas déçu. ANC et transparence

Le Liberty 3 Pro ne correspondra pas aux écouteurs de Jabra en termes de qualité des appels téléphoniques, mais personne ne s’est plaint pendant que je les utilisais pour parler. C’est juste que dans un environnement plus bruyant, ils ne captent pas les voix aussi clairement. Les commandes intégrées sont correctes et il est agréable de les personnaliser considérablement, notamment en ajoutant des commandes de volume. Vous n’avez qu’à prendre des décisions sur ce qui est prioritaire. Faites-le avec soin et vous devriez pouvoir vous faufiler dans tous les réglages.

Les commandes d’appel sont légèrement différentes et pas aussi personnalisables, même si vous bénéficiez de l’utilisation de l’un ou l’autre des écouteurs en mode mono. Vous pouvez également coupler deux appareils à la fois, vous permettant d’écouter de la musique sur l’un, tout en étant prêt à recevoir les appels de l’autre. La seule fois où vous devez abandonner cela, c’est si LDAC est activé.

Anker évalue la durée de vie de la batterie jusqu’à huit heures par charge, bien que l’ANC soit désactivé. Laissez-le, et vous vous rapprochez de six heures, ce qui n’est pas terrible. Le boîtier fournit trois autres charges en plus de cela, et une charge rapide pendant 15 minutes (lorsque la puissance est faible) peut pousser la lecture jusqu’à trois heures à la rigueur. Il prend également en charge le chargement sans fil, ce qui est agréable et pratique.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro : ce qui ne va pas

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Malgré leur circonférence supplémentaire, les Liberty 3 Pro ne sont pas vraiment robustes. Leur indice IPX4 les rend inadaptés aux entraînements rigoureux et en sueur, sans parler du fait que l’ajustement peut être moins sûr si vous allez courir. Ces écouteurs dépassent plus que les autres, et pour cette raison, je ne les recommanderais pas si vous cherchez quelque chose pour être actif. Les Jaybird Vista 2 sont le meilleur choix, à mon avis. L’ajustement est peut-être la partie la plus controversée de ces écouteurs, car leur taille peut rendre le confort moins assuré.

Et même si Anker vise haut avec ces têtes, les performances de l’ANC ne sont pas du même ordre que celles du Sony WF-1000XM4. Ce n’est pas que ce soit mauvais, c’est juste que ce n’est pas aussi impactant que vous pourriez le penser lorsque l’application propose un test auditif pour le personnaliser pour vous. Si Anker va aussi loin, les résultats devraient se démarquer davantage. J’ai aimé qu’il y ait une option de réduction du bruit du vent, bien que sa capacité à étouffer le vent soit relative à ce que vous faites. Faire du vélo une journée type, et c’est bien. Marchez un jour plus venteux et votre kilométrage varie vraiment.

Même si Anker vise haut avec ces têtes, les performances de l’ANC ne sont pas du même ordre que celles du Sony WF-1000XM4.

J’ai mentionné que la durée de vie de la batterie dépendait de l’activation ou de la désactivation de l’ANC, mais LDAC joue également un rôle clé. Avec LDAC et ANC activés, je me suis rapproché de cinq heures de lecture à un volume d’environ 60%. Pas terrible, mais une grosse mise en garde lorsque l’on examine le Liberty 3 Pro et ses principales caractéristiques dans un contexte plus large. Vous devez peser la façon dont vous écoutez ces écouteurs avec combien de temps ils jouent.

Avec 3D Surround, vous obtenez un effet spatial lorsque vous écoutez de la musique, mais je n’ai pas pu discerner autant de différence lorsque vous regardez une émission ou un film. Anker ne mentionne pas le suivi de la tête dans le cadre de la technologie à l’intérieur, et probablement parce qu’il ne s’applique pas. Quand j’ai bougé la tête avec, je n’ai rien remarqué de changement. En l’état, c’est une fonctionnalité intéressante, mais ne la considérez pas comme quelque chose de révolutionnaire.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro : Compétition

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Le Soundcore Liberty 3 Pro ne serait pas à sa place parmi l’élite des meilleurs écouteurs sans fil, mais la concurrence est serrée dans cette gamme de prix en ce moment. Les Jabra Elite 7 Active sont un exemple de paire qui coûte à peu près le même prix, avec le seul avantage d’être plus robustes pour les cas d’utilisation actifs. Même le Liberty Air 2 Pro d’Anker constituerait une alternative intéressante à un prix moins cher, surtout si vous êtes partisan d’une conception de potence.

Les Samsung Galaxy Buds Pro ne sont pas beaucoup plus chers, mais offrent un meilleur ANC et un meilleur son spatial. Si vous avez une préférence pour la prise en charge d’aptX Adaptive par rapport à LDAC, vous pouvez toujours envisager le Sennheiser CX Plus True Wireless en option.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro : Faut-il acheter ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Vous devriez les acheter si…

Vous aimez les écouteurs plus épais Vous vous souciez de la fidélité audio Vous voulez une suppression active du bruit Vous voulez la prise en charge LDAC

Vous ne devriez pas les acheter si…

Vous voulez dépenser moins Vous voulez encore plus de durabilité Vous voulez porter une paire plus petite Vous êtes particulièrement attentif aux performances ANC

4 sur 5

Ce n’est pas seulement parce qu’il y a tellement de fonctionnalités et de choix personnalisés qui rendent le Soundcore Liberty 3 Pro intrigant. C’est aussi cet excellent son qui les ancre tous ensemble. La prise en charge LDAC n’est pas facile à trouver dans les écouteurs sans fil de nos jours, et Anker vous la propose à un prix inférieur, ce qui est également intéressant si vous êtes un adepte de la lecture haute résolution. Vous devez faire face à des fonctionnalités qui ne repoussent pas autant les limites, comme ANC et 3D Surround, mais le niveau de personnalisation est facile à apprécier.

Le principal point d’achoppement est la façon dont ils s’adapteront bien à vos oreilles. Vous êtes en or si vous pouvez vous sentir à l’aise avec un joint étanche, mais sinon, vous êtes plus susceptible d’oublier tout le bien qu’ils offrent et de vous plaindre de l’endroit où ils sont assis. Mais, pour ce que vous payez, ils valent la peine de tenter leur chance.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro

Prendre des libertés

Anker fait beaucoup d’efforts pour que le Soundcore Liberty 3 Pro se démarque, et ce n’est pas seulement son apparence, mais aussi l’étendue des fonctionnalités et des options qui l’accompagnent. Vous voulez la prise en charge de la haute résolution LDAC, ainsi que des profils ANC et audio personnalisés ? Vous obtenez cela et plus encore en les portant.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

OnePlus rencontre PAC-MAN

Exclusif : voici combien coûtera le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

OnePlus est prêt à lancer une variante en édition limitée du Nord 2 appelée OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition. Avec un design unique qui brille dans le noir, une interface utilisateur gamifiée et une multitude de fonctionnalités logicielles exclusives, le Nord 2 PAC-MAN Edition est un effort ambitieux. La meilleure partie? Il ne coûte pas beaucoup plus cher que le modèle standard.