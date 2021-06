Anker Thunderbolt 4 Dock fait ses débuts avec un design 12 en 1, plus

Après avoir vu son premier dock Thunderbolt 4 plus tôt dans l’année, Anker est de retour aujourd’hui pour proposer sa dernière offre dans l’espace. Arrivant comme l’un de ses modèles les plus performants à ce jour, le nouveau Anker Apex Thunderbolt 4 Dock est doté de 12 ports allant d’un slot d’alimentation de 90 W à deux sorties HDMI 4K 60 Hz, des ports hérités, etc. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Anker lance la nouvelle station d’accueil Apex Thunderbolt 4

Après avoir été taquiné plus tôt dans l’année, nous avons enfin notre premier aperçu approfondi du nouveau Anker Apex Thunderbolt 4 Dock. En mai, la marque a lancé une nouvelle extension de sa gamme de travail à domicile, avec en tête d’affiche sa première webcam USB-C. Cette vitrine a apporté un premier aperçu de la nouvelle offre Thunderbolt, mais maintenant, tous les détails réels ont été publiés.

Présentant en grande partie les mêmes éléments de conception que ceux du Thunderbolt Dock Mini lancé vers le début de 2021, le nouveau modèle Anker Apex porte bien son nom avec une sélection impressionnante de 12 ports. La tête d’affiche du département E/S est le port 90W Thunderbolt 4, qui peut fournir suffisamment de puissance pour alimenter tous les MacBooks M1 d’Apple ainsi que de nombreux appareils du côté Windows.

Sinon, il y a beaucoup de ports, y compris une paire de ports HDMI 4K, qui se combinent avec un port Thunderbolt 4 supplémentaire pour exécuter jusqu’à trois moniteurs à la fois. Il peut gérer un seul écran 8K à 30 Hz tout en descendant à 4K donne des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite, pour d’autres combinaisons de moniteurs supplémentaires, vous envisagez du 4K 60 Hz à tous les niveaux.

En termes de ports supplémentaires, vous envisagez trois emplacements USB-C ainsi que quatre entrées USB-A, Gigabit Ethernet et une interface audio. Ceux qui accèdent régulièrement au contenu des cartes SD seront heureux de trouver un emplacement juste à l’avant.

Apportez 12 ports à votre poste de travail

Le tout nouveau Anker Apex Thunderbolt 4 Dock est maintenant disponible à l’achat sur Amazon. Il entre avec un 299,99 $ étiquette de prix, le mettant sur le haut de gamme des stations d’accueil. Cependant, cela se compare à la 200 $ en vigueur du modèle miniature PowerExpand. L’expédition ne devrait pas commencer avant le 1er juillet.

Le point de vue de 9to5Toys :

Plus tôt cette année, j’ai jeté un coup d’œil pratique au premier dock Thunderbolt 4 d’Anker et j’ai trouvé qu’il s’agissait d’une option convaincante offrant une conception flexible et évolutive. S’il devait y avoir un inconvénient, cela aurait été la portée plus limitée de sa sélection d’E/S. Mais c’est exactement ce que la dernière d’Anker cherche à résoudre, car sa station d’accueil Apex Thunderbolt 4 ne lésine pas sur la connectivité.

Le prix est certainement un peu élevé, mais il n’y a pas trop de hubs Thunderbolt 4 sur la période du marché, sans parler de modèles qui peuvent correspondre à ses ports et à ses capacités globales. Donc, jusqu’à ce que nous puissions avoir un aperçu pratique et potentiellement confirmer le contraire, cela semble être l’une des offres les plus performantes pour les propriétaires de MacBook M1.

