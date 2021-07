Ankr est un jeu intéressant dans le Web 3.0 et la finance décentralisée

in

Malgré le battage médiatique massif, je n’ai fait que récemment des recherches sur l’espace des crypto-monnaies. Ankr (CCC :ANKR-USD) se démarque parmi le peloton lors de l’examen des différentes devises alternatives. Cela est largement dû au cas d’utilisation convaincant du jeton que les investisseurs commencent lentement à comprendre.

Source : karnoff

Le prix d’Ankr était aussi bas que 0,009 $ au début de l’année et a atteint jusqu’à 0,17 $, soit un gain de 18x. Le prix a beaucoup baissé et au moment d’écrire ces lignes, il s’agit de la 105e plus grande crypto-monnaie.

Ankr a une capitalisation boursière entièrement diluée d’environ 700 millions de dollars sur la base des informations du site Web CoinMarketCap.

J’ai vu des arguments d’autres analystes financiers pour éviter Ankr en raison de sa capitalisation boursière relativement faible. Cependant, cette notion est intrinsèquement stupide. Éviteriez-vous une action simplement parce qu’elle a une petite capitalisation boursière ? Bien sûr que non!

Tout se résume à comprendre l’investissement ainsi que le risque et la récompense associés. En utilisant cet état d’esprit, les investisseurs pourraient bien envisager Ankr.

Ankr a un cas d’utilisation convaincant

Ankr est un Ethereum-basé (CCC :ETH-USD) jeton pouvant être utilisé comme moyen de paiement au sein de l’écosystème Ankr. Il agit également comme un mécanisme de gouvernance pour la plateforme. Les participants au réseau peuvent recevoir la crypto-monnaie pour différentes activités telles que le jalonnement, c’est-à-dire le prêt de crypto pour faciliter les transactions dans la blockchain.

Il existe un autre moyen plus convaincant de gagner de l’Ankr dont je parlerai un peu. Autant dire que, contrairement à d’autres crypto-monnaies, Ankr peut en fait être utilisé comme moyen de paiement pour des services réels, ce qui lui confère des propriétés plus proches de l’argent que nombre de ses rivaux.

Afin de saisir pleinement l’opportunité d’Ankr, nous devons examiner le réseau. Le réseau Ankr est une plateforme de cloud computing décentralisée. Le fondateur Chandler Song a envisagé la plate-forme pour affronter des géants de la technologie comme Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) et Amazon (NASDAQ :AMZN), qui possèdent des plateformes cloud centralisées. Il considérait le cloud computing comme l’avenir. Cependant, cette technologie était inaccessible à la grande majorité des gens en raison des prix élevés pratiqués par ces géants de la technologie.

Ankr utilise les ressources inactives des centres de données sous-utilisés pour faire fonctionner le réseau. C’est un moyen écologique et décentralisé de fournir des services cloud. La plate-forme est respectueuse de l’environnement car elle utilise des ressources inutilisées qui auraient autrement été gaspillées. Les centres de données gagnent des jetons pour fournir de la puissance de calcul, monétisant ainsi cette ressource.

Aujourd’hui, le réseau Ankr supporte l’infrastructure Web3 à travers ses différents métiers. En particulier, le réseau offre une « solution en un clic » pour les nœuds de jalonnement, les API de développement pour les produits Web3 et d’autres solutions d’entreprise. Le réseau permet de participer facilement et à moindre coût aux écosystèmes de la blockchain via sa plate-forme de financement décentralisée inter-chaînes.

Vos plats à emporter

Désormais, le concept du Web 3.0 et de la finance décentralisée peut être traité de charabia par les plus cyniques d’entre nous. Cependant, c’est toujours le cas à chaque fois qu’une nouvelle technologie innovante fait son apparition. Ce genre de choses ne devient évident qu’après coup.

Je me souviens encore du scepticisme intense à l’égard du cloud computing il y a seulement quelques années. Mais cette technologie est maintenant largement acceptée comme une chose assez anodine. Imaginez essayer d’expliquer le monde dans lequel nous vivons maintenant à quelqu’un des années 1980 !

En fin de compte, ce que l’équipe d’Ankr essaie de construire a un réel potentiel à long terme. Bien sûr, un investissement dans Ankr est volatil et risqué. Cependant, pour les investisseurs à la recherche de risques, cela pourrait être une opportunité intéressante.

A la date de publication, Joseph Nograles n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.