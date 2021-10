Ankr lance un portail de développement Web3 décentralisé et distribue 10 millions de dollars de subventions

Ankr, l’une des principales plateformes logicielles et fournisseur d’infrastructures décentralisées, a lancé Ankr V2, un portail de services Web décentralisés (DWS) qui permet aux développeurs de créer des systèmes, des produits et des services Web3, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

La plateforme a annoncé qu’elle distribuerait des subventions de plus de 10 millions de dollars sur une période de deux ans. Son objectif est de favoriser la croissance des supercalculateurs distribués et de récompenser les initiatives pédagogiques liées au développement de Web3.

Josh Neuroth, chef de produit Ankr, a déclaré :

Ankr se concentre sur l’amélioration des principes d’autonomie et de décentralisation qui sont essentiels au succès de la technologie blockchain. Nous pensons que la crypto-économie a besoin d’un réseau décentralisé et sans confiance où les opérateurs individuels sont incités à prendre en charge les réseaux de blockchain et à créer de meilleurs produits.

Ankr a lancé plus de 25 000 points de terminaison de nœud depuis 2018

Depuis sa création en 2018, Ankr propose des API, des solutions de staking et d’hébergement, et a mis en place des nœuds complets et des nœuds de validation pour les utilisateurs et les réseaux. Il dessert plus de 50 blockchains et solutions L2 et a lancé plus de 25 000 points de terminaison de nœuds à 75 000 développeurs. Le TVL de son infrastructure de nœuds participante dépasse 500 millions de dollars.

Ankr traite des transactions cryptographiques d’une valeur de plus d’un milliard de dollars chaque mois. Plus de 200 opérateurs de nœuds contribuent à la décentralisation.

Tests PoC très prometteurs avec Fantom et Polygon

Ankr a réalisé plus de 20 milliards de RPC (appels de procédure à distance) par semaine pendant la phase de test comme preuve de concept avec Fantom (FTM/USD) et Polygon (MATIC/USD). Il est en passe de répondre à 80 milliards d’appels par mois. Ankr prend désormais en charge Ethereum (ETH / USD), Polkadot (DOT / USD) et de nombreuses autres blockchains de premier plan.

La communauté a un contrôle total sur Ankr V2

Bientôt, la communauté Ankr aura un contrôle total sur Ankr V2 grâce à ANKR DAO, qui créera un modèle de gouvernance ouvert pour la distribution des subventions et d’autres développements du protocole Ankr. Le réseau de nœuds permet le RPC public d’Ankr, ce qui facilite le développement de MetaMask et d’autres DApps et protocoles DeFi hautement fonctionnels qui nécessitent une interaction et des données sur plusieurs chaînes.

Chandler Song, PDG et co-fondateur d’Ankr, a déclaré :

Nous pensons que l’économie crypto tirera le meilleur parti des communautés autofinancées et des DAO, et non des fournisseurs de services qui suivent le même chemin centralisé que par le passé. C’est un grand pas pour qu’Ankr devienne un premier service communautaire dont dépendra le mouvement croissant du Web 3.0.

Le programme de subventions cible une grande variété d’utilisateurs Web3

Le programme de subventions ciblera une grande variété d’utilisateurs Web3, y compris les développeurs de contrats intelligents, les opérateurs de nœuds indépendants qui souhaitent exécuter des nœuds sur Ankr et les créateurs de tutoriels.

La poste Ankr lance un portail de développement Web3 décentralisé et distribue 10 millions de dollars de subventions apparues en premier sur Invezz.