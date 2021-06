Ankr peut faire gagner de l’argent aux investisseurs, mais pas de la manière que vous pourriez imaginer

in

Ankr (CCC :ANKR-USD) s’est apprécié de plus de 3 000 % au cours de la dernière année. De plus, Ankr a augmenté de plus de 1000% en 2021, mais en perspective, il n’y a pas grand-chose à aimer à ce sujet sur la base des prix.

Source : karnoff

Le prix de l’altcoin a grimpé en flèche fin mars et a diminué de plus de moitié depuis, passant de 22 cents à un peu plus de 8 cents en ce moment.

Bien qu’il attirera les investisseurs en fonction de son appréciation des prix, je suggérerais que son véritable potentiel de rendement des investisseurs réside dans son utilisation dans le jalonnement. Ethereum (CCC :ETH-USD).

Le récit d’Ankr est le suivant : utilisez-le pour miser de plus petites quantités d’Ethereum, mais évitez d’acheter Ankr pour une appréciation future des prix.

Les investisseurs ne devraient pas supposer que les baisses de prix d’Ankr sont un simple sous-produit des problèmes des plus grands acteurs de la cryptographie. La glissade d’Ankr a commencé plus tôt que Bitcoin (CCC :BTC-USD) ce qui signifie qu’il n’est pas logique d’attribuer la tendance à la baisse à celle des plus gros poissons dans l’étang crypto.

Ma théorie est que la dernière baisse des prix de la crypto n’est pas fatale, mais c’est un calcul. Les altcoins n’auront pas de facilité à attirer beaucoup d’attention simplement parce que ce sont des altcoins qui vont de l’avant. Si Ankr va monter, ce ne peut pas être sur de vagues notions de l’ascendant supposé de defi. Il faudra que ce soit parce qu’il fournit réellement une utilité.

Il y a deux raisons pour lesquelles les investisseurs potentiels envisageront d’acheter Ankr. L’une est les notions générales liées au défi, que je trouve moins que convaincantes. Le second est le jalonnement ETH2, qui a plus de mérite.

Le récit est mitigé, alors commençons par le mauvais d’abord, puis passons au bon.

Proposition de valeur de défi vague

Si vous êtes comme moi, vous en avez probablement marre de plusieurs tendances d’investissement qui ont surgi en 2021. L’une, dont nous ne parlerons pas, est l’investissement sauvage de r/WallStreetsBets basé sur une logique très fragile. L’autre est que tout et n’importe quoi defi finira forcément par aller sur la lune.

C’est mon coup sur Ankr. La proposition de valeur qu’elle commercialise sur son site Web est vraiment assez vague et repose sur des notions telles que Web3 rendra Internet plus accessible à tous.

Web3 promet de supprimer les gardiens afin que nous, l’utilisateur, puissions reprendre le contrôle d’Internet. Eh bien, c’est l’essentiel de son utilité et celle d’Ankr aussi.

Appelez-moi cynique, mais des affirmations comme celles-ci ne veulent rien dire. Heureusement, il semble que le marché s’approprie ces idées. Appelez-moi fou, mais je ne pense pas que de nombreux investisseurs se soucient des sites Web remplis de mots à la mode. Au contraire, je crois que les investisseurs se soucient de gagner de l’argent.

Et cela m’amène aux aspects positifs d’Ankr.

Jalonnement d’éther

Ankr a récemment lancé quelque chose appelé Ankr StakeFi. Comme l’indique l’étude de cas de l’entreprise :

« L’objectif de StakeFi d’Ankr est de fournir à chacun un accès simple à des flux attrayants de revenus passifs sans avoir besoin de compétences techniques avancées pour exécuter des nœuds de validation sur des réseaux de preuve de participation. En tant que tel, Ankr soutiendra les projets DeFi apportant une utilité aux obligations Internet et permettant aux utilisateurs de DeFi de générer des revenus passifs supplémentaires en plus des obligations Internet pour créer un nouveau marché DeFi à revenu fixe.

Ce que cela signifie vraiment, c’est que les détenteurs d’Ethereum peuvent prêter leur ETH à des pools miniers via Ankr. L’avantage du jalonnement est que l’ETH extrait fournit des récompenses monétaires. Et l’avantage de le faire via Ankr est qu’il est plus accessible en raison des montants requis.

Les utilisateurs peuvent miser aussi peu que 0,5 ETH qui est mis en commun avec d’autres joueurs afin de rechercher un retour sur l’exploitation minière. Ethereum 2.0 exige que les utilisateurs mettent 32 ETH pour exploiter. C’est évidemment hors de portée pour beaucoup d’investisseurs. Ankr permet aux individus de miser aussi peu que 0,5 ETH qui est dirigé vers des pools plus grands pour répondre à cette exigence de 32 ETH pour l’exploitation minière.

Mais, bien que cela soit intéressant, je ne sais pas si cela obligera beaucoup de gens à investir dans Ankr. Je ne pense pas que beaucoup d’investisseurs seront intéressés par l’achat et la détention d’Ankr et espèrent qu’ils pourront faire un retour simplement en appréciant le prix.

Emporter

Je peux comprendre que des investisseurs cryptographiques plus agressifs pourraient être disposés à miser de l’ETH via Ankr afin de recevoir un retour sur une telle exploitation minière.

C’est le point : il y a un réel décalage entre le jalonnement via Ankr et l’espoir de retours en achetant simplement Ankr.

Il attirera les petits passionnés de jalonnement qui souhaitent investir leur ETH dans de plus grands pools. Il peut faire de l’argent de cette façon. Mais investir simplement dans Ankr est beaucoup moins attrayant.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.