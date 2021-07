Ankr propose une configuration de nœud accessible pour une entrée facile dans la crypto-monnaie

Ankr (CCC :ANKR-USD) a été parmi les altcoins les plus performants au cours des 12 derniers mois. L’altcoin est passé de moins d’un centime à son prix actuel d’environ 70 cents, l’une des plus impressionnantes montées en puissance pour toute crypto au cours de la dernière année. Bien qu’il se soit vendu avec le marché plus large de la cryptographie au cours des deux derniers mois, il a un potentiel à long terme, qui ne peut être nié.

Source : karnoff

Ankr fournit une solution blockchain avec ses concepts fondamentaux ancrés dans l’économie du partage. Il propose essentiellement une plate-forme multi-chaînes qui permet à quiconque d’utiliser ses ressources inactives et de devenir un nœud de blockchain. Les utilisateurs disposant de ressources inactives peuvent monétiser efficacement leurs ressources inutilisées en les utilisant comme nœuds pour la plate-forme. Ce sont essentiellement les concepts que nous voyons dans l’avenir d’Internet dans le Web 3.0.

Avec la maturation du marché de la cryptographie, il est préférable de se tourner vers les actifs numériques avec l’utilité à long terme à ajouter à votre portefeuille. Ankr est certainement l’un des altcoins les plus prometteurs avec plusieurs caractéristiques uniques et pertinentes dans la finance décentralisée.

Caractéristiques uniques d’Ankr

Ankr résout l’un des problèmes critiques de la technologie blockchain : les exigences lourdes de la configuration d’un nœud de crypto-monnaie. L’exécution de nœuds personnalisés garantit une efficacité et une sécurité maximales dans les transactions cryptographiques. Cependant, l’exécution de nœuds blockchain n’est en aucun cas une tâche simple.

Ankr apporte une solution efficace à ce problème : un hébergement cloud abordable et accessible vers plusieurs nœuds blockchain. Par conséquent, un nœud peut être configuré sans avoir à configurer beaucoup de matériel coûteux. De plus, il prend en charge les blockchains les plus populaires telles que Bitcoin (CCC :BTC-USD) et des réseaux plus petits tels que Polygone (CCC :MATIC-USD).

Une autre caractéristique unique d’Ankr est qu’il se présente sous trois formes. Naturellement, il peut être utilisé sur le réseau Ankr en tant que pièce ANKR. Cependant, il peut également être acheté sous forme de jetons BEP-2 et ERC-20. De plus, l’offre de jetons ANKR est limitée, car il n’existera jamais plus de 10 milliards.

La plate-forme multi-chaînes d’Ankr facilite le développement d’applications DeFi. L’objectif d’Ankr est d’en faire une plate-forme abordable et accessible pour ses utilisateurs afin de développer des applications DeFi, des nœuds hôtes et du jalonnement. Le jeton ANKR lui-même est utilisé pour payer les services sur la plate-forme Ankr, y compris les services API et les déploiements de nœuds.

Prévision de prix pour Ankr

Ankr a connu un grand succès au cours de la dernière année et la plupart des analystes sont optimistes quant à son potentiel pour l’avenir. Cette année, le marché de la cryptographie a été remarquablement volatil en raison des mesures de répression réglementaires gouvernementales. Cependant, les crypto-monnaies offrant une utilité à leurs utilisateurs ont une longue piste de croissance à venir et résisteront efficacement aux crises à court terme qui se présenteront à elles. Ankr fait partie de cette catégorie. Sur la base de ses estimations de prix, il est clair que la plupart des analystes ont confiance en sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance.

Portefeuille Investisseur prévoit un prix de 22 cents par an à partir de maintenant pour le jeton ANKR et de 79 cents dans cinq ans. Prix ​​de la pièce numérique suggère qu’il sera de 27 cents en juillet prochain et de 80 cents d’ici 2028. Ripple Coin Nouvelles voit le jeton atteindre 18 cents d’ici janvier 2022 et atteindre un sommet de 27 cents cette année-là, mais pense qu’en 2024, il atteindra 1,50 $.

Les estimations du consensus sont toutes haussières à des degrés divers sur le potentiel de prix d’Ankr pour cette année et au-delà. Il se négocie actuellement à seulement 7 cents; si l’un des sites Web mentionnés s’avère correct, cela représente une croissance d’au moins 200 %. Il a également un bel avenir devant lui, car les objectifs de prix sur 3 à 5 ans sont également très encourageants à ce stade.

Conclusion sur Ankr

Ankr est un altcoin qui s’est avéré avoir beaucoup d’utilité et d’attributs pour ses utilisateurs. Bien qu’il ait baissé son prix en ligne avec le reste du secteur, il devrait sortir indemne de ces troubles à court terme. Les analystes sont optimistes quant à son potentiel à long terme et à sa position de leader altcoin à l’avenir. Ce n’est pas un type de crypto pour devenir riche rapidement, mais il peut certainement compléter d’autres cryptos de premier plan dans votre portefeuille.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.