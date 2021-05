ANKR-USD: Ne laissez pas le jargon idiot colorer votre décision d’investissement

Indéniablement, l’un des aspects les plus frustrants des projets en plein essor de la blockchain est l’utilisation démesurée de mots à la mode et de lexique spécifique à l’industrie. Malheureusement, je dois dire que, malgré mon optimisme envers Ankr (CCC:ANKR-USD), il souffre également de la maladie des mots à la mode. ANKR se négocie à environ 16 cents, en hausse de 3,4% au cours des sept derniers jours.

Par exemple, si vous accédez au site Web officiel d’Ankr, vous êtes accueilli par le message en gras «Connectez-vous au Web3 en quelques minutes». Comme si cela avait aidé, un sous-titre déclare: «Nous prenons en charge plus de 40 protocoles de blockchain à des fins de jalonnement ou de développement.» C’est génial, mais qu’est-ce que Web3 exactement?

Eh bien, la première définition que j’ai reçue d’une recherche Google était que “Web 3.0 est la troisième génération de services Internet pour les sites Web et les applications qui se concentreront sur l’utilisation d’une compréhension des données basée sur la machine pour fournir un Web sémantique et basé sur les données.” Cela clarifie tout.

Là encore, peut-être pas. J’ai donc décidé d’aller sur Coinmarketcap.com, peut-être la ressource pour obtenir de nouvelles informations sur le marché de la crypto-monnaie en constante évolution. En partie, le site Web définit ANKR comme une «solution qui utilise des ressources partagées afin de fournir des solutions d’hébergement de nœuds blockchain simples et abordables», créant spécifiquement «un marché pour les services cloud basés sur des conteneurs grâce à l’utilisation de ressources partagées».

Si cela n’était pas assez clair, le site explique qu’en réalité, ANKR «vise à créer une plate-forme d’infrastructure et un marché pour le déploiement de la pile Web3 afin de permettre aux fournisseurs de ressources ainsi qu’aux utilisateurs finaux de se connecter aux technologies blockchain et aux applications DeFi.»

Bien sûr! Je ne sais pas pourquoi les gens qui tentent d’expliquer la beauté d’ANKR ne démarrent pas automatiquement avec les déploiements Web3-stack. Parce que, vous savez, c’est tellement mieux que les déploiements Web2-stack – ceux-là vraiment puent.

ANKR – ou du moins la myriade d’explications à ce sujet – m’a rappelé une fois où j’ai rencontré une fille qui en savait beaucoup plus sur les voitures que je ne pourrais jamais rêver. J’ai simplement hoché la tête quand elle a commencé à parler de l’équivalent automobile des déploiements Web3-stack. (Hmmm, je me demande ce qu’elle est devenue…)

ANKR est un achat à long terme malgré les mots à la mode

Je veux être clair que je ne m’en prend pas à ANKR pour être pédant à propos de la blockchain. Même le terme blockchain est défini comme un registre public décentralisé distribué. Il n’est donc pas surprenant que toute l’armée de projets de blockchain déploie – j’y vais maintenant – un éventail de mots à la mode, comme si répéter un lexique déroutant était en quelque sorte une vertu.

En tant qu’analyste de private equity d’InvestorPlace, laissez-moi vous dire que ce n’est pas le cas. Astuce rapide: si vous dirigez une entreprise en démarrage, vous feriez mieux de communiquer pourquoi votre entreprise est importante en six secondes ou vous allez être glissé vers la gauche.

Franchement, j’étais sur le point de glisser à gauche avec ANKR. Mon problème était que le nombre insensé de mots à la mode faisait que la plate-forme ressemblait à n’importe quel autre déploiement de pile Web3. Si les termes «verticales» et «synergies» étaient incorporés dans le mélange, ce serait un article très différent.

Merci mon Dieu pour YouTube. Ce que je peux vous dire, c’est qu’ANKR est l’une des applications basées sur la blockchain les plus remarquables car elle rassemble des programmeurs et des communautés via une économie numérique incitative. Je ne sais pas pourquoi les esprits les plus brillants dans l’espace du grand livre distribué sont apparemment incapables d’utiliser le langage humain pour expliquer leurs protocoles, mais c’est là que nous en sommes.

En passant, c’est l’ironie du Web 3.0. Les applications qui seront plus humaines pour ses utilisateurs humains ne peuvent pas être expliquées en termes humains par ses développeurs humains.

Quoi qu’il en soit, ANKR résout le problème du manque de puissance de calcul pour soutenir les projets numériques les plus ambitieux au monde. Quelle que soit la technologie de pointe, une source d’alimentation centralisée ne suffit pas pour accueillir des projets de haut niveau.

Au lieu de cela, ANKR propose une nouvelle solution radicale: permettre aux programmeurs via un réseau sécurisé et confidentiel d’exploiter la fourniture de puissance de calcul inutilisée au sein de la communauté mondiale plus large. En retour, ceux qui «prêtent» ledit pouvoir reçoivent une récompense financière sous forme de crypto-monnaie.

C’est l’écosystème qui compte

Pour moi, c’est vraiment dommage qu’ANKR (ou du moins son site Web) soit déterminé à confondre tous ses visiteurs non techniques. Bien que la technologie soit incroyablement impressionnante, en tant qu’investisseur, le catalyseur le plus important est l’écosystème numérique de la plate-forme.

Personnellement, je n’ai jamais vu une plate-forme blockchain qui intègre de manière transparente les programmeurs et les nœuds (ordinateurs). Grâce à l’innovation d’ANKR, il est désormais possible pour quiconque possédant un ordinateur de participer à une histoire plus grande. Même si vous n’avez aucune connaissance informatique ou aucun intérêt dans le domaine, vous pouvez toujours prêter votre puissance de traitement aux développeurs qui en ont besoin.

Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ANKR ne mène pas avec ce grand récit. Cela coûte sûrement inutilement les fonds d’investissement de l’équipe. Heureusement, je ne serai pas «dupe» – c’est une innovation à laquelle il vaut la peine de croire, même si vous ne la comprenez pas à première vue.

A la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur ANKR.

