Ann Coulter défend BIDEN, “Trump a promis … mais seul Biden avait la balle !” 10z viral

Quoi. Les. L’enfer.

Nous ne pouvons pas nous rappeler quand et comment Ann Coulter s’en est pris à Trump. Nous soupçonnons que cela avait quelque chose à voir avec le fait que Trump n’était pas assez dur à la frontière. Apparemment, contre toute raison, Ann croyait qu’elle obtiendrait un vrai mur, semblable à la Grande Muraille de Chine, avec des douves, et des alligators, des serpents, des pointes, des archers, tout ça. Une chose dont nous pouvons être sûrs, Ann et Trump n’ont pas divorcé à cause d’Ann Coulter qui a grandi.

Mais cela montre simplement la division de Trump. Ce n’est pas quelqu’un pour qui les gens peuvent avoir des sentiments tièdes. C’est soit la dévotion éternelle d’un cultiste à la mort, soit c’est le type de dédain qui ne peut pas être exprimé par des mots. Il n’est pas George HW Bush. Mais Ann Coulter n’est pas non plus George Will. Alors qu’est-ce qu’elle fait en publiant ça ?

Trump a demandé à plusieurs reprises que nous ramenions nos soldats à la maison, mais seul le président Biden avait le courage de le faire. Voici quelques-uns des mauviettes de Trump, BS – je veux dire « magistral » – tweets : pic.twitter.com/4iLD02Pn0G – Ann Coulter (@AnnCoulter) 31 août 2021

Attends, hein ? Seul le président Biden avait le courage de le faire ? Alors attend. Non seulement Ann Coulter brouille Trump de l’une des pires manières (dans le monde de Trump, le qualifiant de faible), mais elle appelle également Lex Luther de Trump, Joe Biden, celui avec les “b*alls” ??? Est-ce que vous plaisantez? Tout le monde court dehors et voit si les arbres sont toujours dans le sol par les racines et les sous-sols ne sont pas au-dessus des maisons, ou quoi d’autre que l’on puisse faire pour confirmer que le monde n’a pas basculé ?

SAINTE MERDE JE SUIS SUR TERRE 2 https://t.co/oCWb5TV7cO – Tara Calishain (@ResearchBuzz) 31 août 2021

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

EXACTEMENT. Qu’est ce qui se passe ici!

Je ne sais plus quel est le droit. Apparemment, je retweete Ann Coulter maintenant ? https://t.co/LsoIfwYswB – Boom Splash (@Boomsplash) 31 août 2021

Et nous écrivons sur elle comme si elle était une sorte de héros ? WTF ???? Comment est-on censé se lever et travailler le matin quand on ne sait pas si une chronique pourrait soutenir Ann Coulter !

Jésus-Christ, elle va voter pour Biden en 24 https://t.co/mgfomQxQ4M – Sabrina_Peaches (@SabrinaPeaches1) 31 août 2021

OMG

Je n’aime pas la sensation d’être d’accord avec Ann Coulter dans mon cerveau. https://t.co/3OZVihkwtX – Kate (@ImSpeaking13) 31 août 2021

Nous sommes toujours aux prises avec cela nous-mêmes.

Et ci-dessous, avons-nous mentionné manger le leur ?

Toujours mal aux fesses ? Plier le genou au marxisme, à cause de votre haine de Trump ? Une de ces filles qui préfèrent les caniches aux pittbulls… Désolé de voir que vous êtes maintenant politiquement sans abri. Nous n’élisons jamais un autre caniche républicain. https://t.co/Yk4Ze5kssH – Phillip H. Briggs (@thebaldtexican) 31 août 2021

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak