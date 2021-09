Ann Demeulemeester est heureuse de la réouverture du vaisseau amiral d’Anvers – WWD

La mode est plus que jamais à l’honneur à Anvers et jeudi au centre de tout cela se trouvait Ann Demeulemeester, à la fois la marque de mode et sa fondatrice.

Non seulement ses créations ont été mises en valeur dans le musée de la mode rénové du MoMu, mais le produit phare de sa marque éponyme, désormais propriété de Claudio Antonioli, a été dévoilé ce soir-là.

« Mon histoire est là-bas, et le nouveau [chapter] est là. C’est un long chemin depuis que je suis sortie de l’Académie en 1981 – et ce n’est pas fini », a déclaré la créatrice belge, en découvrant le magasin et les premiers invités découvrant la vaste rénovation orchestrée par son mari Patrick Robyn. “C’est comme si tout se mettait en place”, a-t-elle ajouté.

Même si recommencer après 22 ans aurait été une perspective intimidante pour la plupart, Robyn savourait le défi et le paysage changeant de la ville. “Quand nous avons eu cette boutique pour la première fois [in 1999], il avait été une école de marins, puis un laboratoire de recherche agronomique. Le vieux quartier était délaissé. Mais j’ai aimé l’idée d’avoir un magasin en dehors du centre commercial », a-t-il déclaré, se souvenant de la façon dont le bâtiment est devenu l’épicentre du monde Ann Demeulemeester – une fois débarrassé de son excès de matériel scientifique, de sa multitude de murs et d’escaliers en ruine, de cours.

Depuis, le quartier s’anime de restaurants branchés, d’une poignée de magasins, mais surtout, du Musée Royal des Beaux-Arts de la ville et de son majestueux bâtiment néoclassique, un « beau voisin » qui « aide [the brand] recevoir des clients sans qu’ils se sentent comme des consommateurs », a déclaré Robyn.

Entrer dans le magasin dans la lumière astucieusement conçue – une combinaison de lumières LED écoénergétiques et de lumière naturelle filtrée à travers des rideaux noirs légers – ne semble certainement pas transactionnel, malgré l’abondance d’articles exposés.

Robyn y a prêté une attention particulière, travaillant avec un spécialiste de l’éclairage qui avait conseillé aux musées d’obtenir une lumière douce et nette qui faisait ressortir les détails, tels que le bleu le plus pâle des murs ou le lilas subtil d’une chaise basse, démentant l’impression initiale de un magasin en noir et blanc.

L’effet fonctionnait tout aussi bien sur des teintes vives, comme le prouve l’ajout de deux bouquets opulents, envoyés par les amis Raf Simons et Dries Van Noten, dont Demeulemeester a reconnu à vue la gerbe de bleus dégradés de delphiniums.

Le dernier projet du designer belge, la ligne d’articles ménagers et de luminaires développée avec la marque belge Serax depuis 2019, occupe une vitrine de 20 pieds de long qui attire le regard dès l’entrée.

C’est Antonioli qui a suggéré le premier de réunir l’ancienne et la nouvelle vie de Demeulemeester dans le vaisseau amiral. « Au début, je me suis demandé si mettre une assiette et une veste ensemble avait du sens. Mais ensuite, j’ai réalisé que c’était la même âme, alors peut-être que c’est beau », a déclaré le créateur.

Quant au mémoire, il n’y en avait pas eu. “Quand vous avez 100 pour cent de confiance, vous êtes 100 pour cent engagé”, a déclaré Robyn, un sentiment qu’Antonioli a repris plus tard dans les mêmes mots.

Les volumes ouverts du magasin sont invitants, comme s’ils entraient dans une maison, bien que très design, conformément à la conviction de Robyn selon laquelle l’achat de vêtements est une expérience intime.

« Tout ce que vous voyez ici, nous l’avons conçu. Chaque coussin, chaque table, chaque verre, tout », a déclaré Demeulemeester, ajoutant que les plantes de la cour étaient parfaites telles que la nature les avait conçues, mais qu’elles provenaient toujours du jardin familial.

Pour ceux qui tombent sous le charme des meubles, Robyn et Demeulemeester n’arrêtaient pas de les qualifier de « prototypes », laissant entendre qu’eux aussi pourraient un jour quitter leur domicile pour ceux des clients.

Cela peut sembler une considération d’actualité, à un moment où le commerce de détail évolue sous les forces conjointes du commerce électronique et des conditions actuelles liées à la pandémie, mais c’est une expression de Robyn – et de Demeulemeester – la vision de longue date de vendre au détail.

« Les gens ont tendance à acheter des souvenirs [when traveling] parce qu’ils veulent ramener à la maison [a piece] de ce qu’ils ressentaient à ce moment-là. C’est ce qui m’a inspiré dans cette façon de vendre des vêtements », a-t-il déclaré. « Un magasin aujourd’hui doit offrir quelque chose que vous ne pouvez pas trouver en ligne, et [one of those things is] donner aux gens le temps dont ils ont besoin pour acheter quelque chose, car il n’y a pas de pire sentiment que celui d’être un consommateur.

Repérez les quatre dressings aérés qu’il a imaginés, stratégiquement disséminés autour de la cour couverte, qui a été transformée en un jardin luxuriant rempli de fougères. Eux aussi bénéficient de la combinaison d’éclairage naturel et artificiel qui fait ressortir toute la palette de nuances qui existent dans le playbook Demeulemeester, des textures au noir qui domine la collection d’automne en magasin.

«Très souvent quand tu vas dans un magasin, on a ce petit vestiaire où tu commences à transpirer, avec un mauvais éclairage et pas de miroir, où tu es plus ou moins obligé de sortir pour que les vendeurs puissent commencer à dire à quel point tu es merveilleux, “, a déclaré Robyn.

Ici, il n’y a pas une telle pression, pas même avec la présence d’une caisse enregistreuse. En raison de la présence des escaliers, Robyn a conçu un beau comptoir avec des tiroirs qui dissimulent des claviers et des écrans inconvenants.

À l’étage, les rails mélangent les articles pour hommes et femmes – vêtements et accessoires – en une offre continue. Cela aussi, était du moment tout en étant une signature de longue date. « J’ai toujours eu des hommes et des femmes ensemble dans mes émissions, aussi, parce que je pensais qu’ils étaient plus beaux. Chaque combinaison possible est fantastique », a déclaré Demeulemeester.

« Quand je vais dans un magasin, [as a man] J’aime tout autant les vêtements pour femmes », a poursuivi Robyn, ajoutant que des divisions claires lui donnaient l’impression d’avoir raté une partie d’une conversation.

Une autre conversation s’est poursuivie à l’extérieur, en raison des restrictions COVID-19, sous les auvents installés pour un cocktail pour célébrer la nouvelle ère du magasin. Antonioli a confirmé son intention d’utiliser les principes énoncés par Robyn comme modèle pour d’autres magasins, à commencer par les ouvertures à New York, Londres et Milan dans un avenir proche.

“C’était vraiment important pour moi de leur donner carte blanche”, a déclaré Antonioli, qui a intégré la marque belge à Dreamers Factory, l’incubateur milanais qu’il a lancé pour accueillir les marques qu’il souhaite soutenir.

Au-delà de cela, il s’est opposé aux projets futurs, notant qu’à ce moment particulier, il privilégiait une approche organique, dans le seul but de soutenir la vision continue d’Ann Demeulemeester d’une manière qui les rendait tous les trois heureux.

« Je suis sûr que nous aurons des projets spéciaux où nous trouverons des moyens de tout mélanger. Lorsque vous combinez des talents, vous avez de la magie », a déclaré Demeulemeester, mettant fin à toute spéculation sur son retour dans le studio de design de la marque, alors que des amis se réunissaient pour célébrer ce nouveau chapitre.

Alors que l’obscurité s’installait sur Anvers, le magasin s’animait à travers des vitres doucement rougeoyantes, tandis que les invités traversaient la rue pour entrer dans le musée des beaux-arts.

Fermé depuis 12 ans, le musée avait ouvert ses portes pour un dîner célébrant Demeulemeester — marque et designer — sous les yeux des chefs-d’œuvre des maîtres belges de la Renaissance.

“Es-tu heureux? Je le suis », ont déclaré Demeulemeester et Robyn, à quelques minutes d’intervalle.