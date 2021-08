Ann Demeulemeester va rouvrir le Flagship Store d’Anvers – WWD

in

NOUVEAU DÉPART: Comme griffonné sur la palissade qui cachait sa rénovation, il est temps pour une nouvelle ère pour le magasin phare d’Ann Demeulemeester à Anvers, qui devrait rouvrir le 2 septembre après une refonte complète.

La marque a été rachetée en 2020 par Claudio Antonioli. « Depuis le début de ce projet, ma mission a été de préserver l’éthique de la marque, dont le magasin est une grande partie. Anvers est une ville qui m’a toujours fasciné, et je suis heureux de ramener un endroit qui est l’épicentre de l’univers Ann Demeulemeester », a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant la réouverture.

Le magasin phare Ann Demeulemeester à Anvers, dans un bâtiment historique construit dans les années 1880. Victor Robyn/Avec l’aimable autorisation d’Ann Demeulemeester

Initialement acquis en 1999 par la créatrice du même nom et son mari Patrick Robyn, le magasin est situé dans le quartier branché de Zuid à Anvers, regorgeant de musées, de galeries d’art et de bâtiments Art nouveau. Le bâtiment lui-même a été construit dans les années 1880 comme une école pour les marins.

Pour exprimer au mieux l’ADN de la marque, Robyn a dirigé la refonte de l’espace de 520 mètres carrés, sur deux étages. Décrire le shopping comme « un moment très intime, voire vulnérable » et espérer que les vêtements achetés en magasin « resteraient chargés de souvenirs, d’émotions et de sens ». Il s’est concentré sur la création d’une atmosphère confortable dans laquelle parcourir ou essayer des pièces.

Le confort et la sérénité sont de mise au flagship Ann Demeulemeester à Anvers. Victor Robyn/Avec l’aimable autorisation d’Ann Demeulemeester

Pour ce faire, les murs sont drapés de toile de peintre, tandis que le plafond et le parquet d’origine restauré sont peints en noir. L’éclairage a été rendu « doux mais net » en utilisant une combinaison de lumière naturelle et artificielle. Il a également conçu les meubles et les accessoires sur les deux étages de vente.

D’autant mieux de parcourir les dernières offres homme et femme de la griffe, qui ne seront pas différenciées sur les étagères, ainsi que la gamme de homewear imaginée par Ann Demeulemeester elle-même et fabriquée par la marque belge d’articles de maison Serax.