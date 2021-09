Ann Widdecombe dit que Biden est dangereux « accidentellement » mais révèle un allié à surveiller | Monde | Nouvelles

Ann Widdecombe a parlé à Express.co.uk de Joe Biden et craignait que son allié qui attendait dans l’aile ne soit plus dangereux que lui. Elle a expliqué que la vice-présidente Kamala Harris pourrait être plus dommageable que la présidente actuelle en raison de sa politique et a déclaré que si M. Biden devait démissionner, elle prendrait probablement sa place. Mme Widdecombe craignait que ce scénario ne soit bien pire car Mme Harris serait en mesure de mettre en œuvre ses “politiques socialistes d’extrême gauche”.

Parler à Express.co.uk. On a demandé à Mme Widdecombe ce qu’elle pensait de M. Biden et s’il était ou non capable de diriger sur la scène mondiale.

Elle a déclaré: “Il n’est probablement pas apte à occuper un poste, il refuse de passer un test cognitif, Trump en a passé un et a réussi avec brio, alors pourquoi Biden ne devrait-il pas le passer.

“Mais il ne le fera pas, nous savons qu’il compte beaucoup sur les cartes rapides.

“Je suis le premier à vous dire que vous savez qu’en vieillissant, vous oublierez le nom et des choses comme ça, mais vous n’aspirez pas à des positions de leader mondial lorsque vous atteignez cet état.”

En août 2020, on a demandé à M. Biden s’il avait passé un test cognitif par crainte de ses capacités mentales.

Il a carrément répondu à un journaliste : “Pourquoi diable ferais-je un test cognitif ? Allez mec.”

Pendant ce temps, l’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il avait “réussi” son test, bien qu’il ait été largement moqué lorsqu’il a commencé à se vanter des résultats.

Mme Widdecombe a poursuivi: “Cependant, la réalité est que si Biden devait démissionner, Kamala Harris prendra le relais.

“C’est une socialiste très, très, d’extrême gauche et même si je pense que Biden est dangereux, accidentellement, si vous voulez, je pense que Kamala Harris serait beaucoup plus dangereuse en termes de politique.”

Mme Harris était notamment absente lors du retrait américain d’Afghanistan, M. Biden étant laissé seul à assumer toutes les critiques.

Certains commentateurs politiques pensent que cela a été fait délibérément afin que sa réputation puisse rester intacte pour toute présidence potentielle.

Parmi les politiques promues par Mme Harris figurent la légalisation de la marijuana, des réformes du système de justice pénale pour lutter contre le racisme, l’abolition de la peine de mort et l’introduction d’un plan d’annulation des prêts étudiants.

Au cours des dernières semaines, M. Biden a été accusé d’éviter les journalistes, car de nombreux journalistes se sont vu refuser la possibilité de poser des questions au président.

Le Premier ministre Boris Johnson a rejoint M. Biden à la Maison Blanche où les journalistes ont été invités à prendre des photos de la rencontre.

Cependant, les journalistes américains se sont vu refuser la possibilité de poser des questions à l’un ou l’autre des hommes après que les gestionnaires eurent imposé des règles et des restrictions strictes sur la compétition.

Le rédacteur politique du Sun, Harry Cole, a tenté de poser à M. Biden une question sur l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis, mais il lui a été demandé d’adresser la question à M. Johnson à la place.

On pouvait alors entendre des membres du personnel de la Maison Blanche crier “merci, allons-y” avant d’escorter les journalistes hors de la pièce.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été grillée sur les événements et a déclaré que les journalistes avaient été expulsés de la salle parce que le Premier ministre ne leur avait pas fait savoir qu’il allait répondre aux questions.

Une plainte officielle a été déposée par le groupe de presse de la Maison Blanche car ils demandent un meilleur accès à M. Biden.