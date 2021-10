Ann Widdecombe expose les raisons pour lesquelles les demandeurs d’asile préfèrent le Royaume-Uni à la France dans une diatribe radio | Politique | Nouvelles

Ann Widdecombe a livré son évaluation de la crise des migrants et s’est souvenue de ses expériences au ministère de l’Intérieur en s’attaquant au problème avec ses collègues ministres. Mme Widdecombe a fait valoir qu’il existait plusieurs différences clés entre la France et le Royaume-Uni qui pourraient être attrayantes pour certains migrants, car elle a souligné que les deux pays avaient signé presque toutes les mêmes conventions sur la migration et les droits de l’homme. Au lieu de cela, Mme Widdecombe a déclaré que c’était le mode de fonctionnement de la société britannique qui attirait les migrants, ajoutant qu’il était facile de disparaître dans le pays, entre autres.

S’exprimant sur LBC, Mme Widdecombe a rejoint l’animateur Andrew Castle dans son émission pour discuter des traversées de la Manche après qu’un bébé ait dû être secouru par la RNLI alors qu’il effectuait le voyage de neuf heures.

Elle a déclaré à la station : « Je n’arrête pas d’entendre parler d’initiatives de Priti Patel mais rien n’est fait.

« Je dis depuis très longtemps que la seule solution à cela est de détenir tous les nouveaux demandeurs d’asile dans un logement sécurisé, je ne parle pas de circonstances proches de la prison mais d’un hébergement sécurisé.

« Où nous nous concentrons sur leurs revendications, afin que nous sachions où ils se trouvent. »

Mme Widdecombe a ensuite expliqué pourquoi les migrants étaient si attirés par le Royaume-Uni et a déclaré que c’était un peu plus profond que de simples avantages économiques.

Elle a expliqué: « J’ai repris la fin de la discussion juste avant d’entrer, ce qui suggérait que l’une des raisons pour lesquelles ils viennent ici est parce que tout est gratuit.

« Il y a une autre raison, c’est le pays le plus facile d’Occident pour disparaître.

« Nous ne pratiquons pas la détention, nous n’avons pas de cartes d’identité nationales, nous avons une économie souterraine florissante, et il est très facile de s’évader. »

La tactique verra les autorités frontalières utiliser des jet-skis pour faire reculer les bateaux, bien que les bateaux plus petits et moins navigables ne soient pas ciblés.

Le président de Migration Watch, Alp Mehmet, a déclaré à Express.co.uk qu’il craignait que la tactique ne force les migrants à embarquer dans des bateaux moins sûrs et qu’il ne voulait pas que des gens finissent par mourir dans la Manche.

Lors de la conférence du Parti conservateur, Mme Patel a également révélé des plans pour empêcher certaines demandes d’asile en fonction de la méthode par laquelle une personne est entrée au Royaume-Uni.

Actuellement, le Royaume-Uni verse des millions de livres à la France pour renforcer les défenses frontalières sur ses plages du nord afin d’empêcher les migrants de traverser vers le Royaume-Uni.