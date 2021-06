Ann Willis Ratray, actrice de théâtre et de cinéma qui est devenue une célèbre coach dramatique, décède .

Lorsqu’il est devenu évident qu’Ann Willis Ratray ne survivrait pas aux maladies qui l’avaient affligée ces dernières années, ses étudiants en théâtre dévoués – empêchés de visiter par la pandémie de COVID-19 – ont demandé ce qu’ils pouvaient faire.

« Écrivez-lui », a déclaré son fils Luke. Et c’est ce qu’ils ont fait dans un flot de lettres émouvantes qui lui ont attribué le mérite d’avoir lancé leur carrière et d’avoir inspiré leur vie.

“Merci de m’avoir appris à jouer”, a écrit une jeune star. “Je t’aimerai toujours.”

Son mari, l’acteur Peter Ratray, s’est assis à son chevet et lui a lu à haute voix les dizaines d’hommages de ses derniers jours.

“Elle a changé le cours de tant de vies”, a-t-il déclaré en annonçant qu’Ann était décédée le 9 juin dans leur maison de New York avec sa famille et ses amis autour d’elle. Elle avait 81 ans.

Née à Cranston, RI, le 14 novembre 1939, Ann Louise Willis était la fille d’un artiste commercial, George C. Willis, et de sa femme, Evelyn. Elle avait sept frères et sœurs et la famille avait des difficultés financières.

Willis a trouvé son chemin pour sortir de la pauvreté lorsqu’elle a été nommée Miss Rhode Island en 1958 et est allée au concours de Miss America. Elle a remporté le titre de Miss Congeniality et a utilisé son prix en argent pour ses études, d’abord à la Rhode Island School of Design, puis à la célèbre American Academy of Dramatic Arts de New York.

La comédie était sa vocation, et son premier grand rôle en 1964 l’a emmenée au Allenbury Playhouse à Harrisburg, en Pennsylvanie, où elle a joué dans “Separate Rooms” aux côtés du bel acteur qui allait devenir son mari. Elle et Peter Ratray auraient fêté leur 55e anniversaire cette semaine.

En 1968, elle est apparue à Broadway avec Angela Lansbury dans la comédie musicale à succès « Mame ». La compagnie de tournée l’a emmenée à San Francisco et à Los Angeles. À la fin de la course, elle et Peter ont décidé de tenter leur chance à Hollywood, où ils ont vécu pendant les neuf années suivantes, travaillant à la télévision et au théâtre et se formant un grand cercle d’amis. C’est là qu’ils ont accueilli deux fils : Luke, qui allait devenir un photographe accompli, et Devin, un acteur bien connu.

Pendant leur séjour à Los Angeles, Ann et Peter sont apparus dans le film “Last Train to Hollywood” mettant en scène les chanteurs Jeannette McDonald et Nelson Eddy.

En 1975, accompagnés du bambin Luke, ils parcourent le pays pendant 10 mois avec Tab Hunter dans la comédie “Here Lies Jeremy Troy”.

Deux ans plus tard, lorsque Peter a remporté un rôle principal dans la série télévisée «Another World», la famille est retournée à New York où elle restera. En 1981, Ann est retournée à Broadway dans une reprise de la pièce de George Bernard Shaw « Candida » avec Joanne Woodward.

Un tournant est survenu en 1990 lorsque leur fils Devin a été choisi pour incarner Buzz, le frère du personnage de McCauley Culkin, dans le film “Home Alone”. En tant qu’entraîneure par intérim de Devin, Ann a trouvé sa prochaine carrière. Elle est devenue la professeure d’art dramatique la plus recherchée pour les jeunes acteurs de New York et a inspiré une génération d’étudiants qui ont trouvé la gloire et les récompenses. Les directeurs de casting se sont tournés vers elle pour de nouveaux talents.

Ses élèves comprenaient Merritt Wever, qui a remporté des Emmys pour « Nurse Jackie » et « Godless » ; YaYa DaCosta (« Chicago Med »); Kaitlyn Nichol (“Noirâtre”); et David Alvarez, qui sera vu dans “West Side Story” de Steven Spielberg avec un autre étudiant d’Ann, Corey Stoll, qui est apparu dans de nombreuses émissions de télévision et a joué Ernest Hemingway dans “Minuit à Paris” de Woody Allen.

Dans un retour à ses débuts, Willis a été engagée en tant que consultante en 2003 sur la pièce de Broadway “Bobbi Boland” avec Farrah Fawcett, qui racontait l’histoire d’une Miss America vieillissante.

Willis laisse dans le deuil son mari, ses deux fils, sa sœur Sue Zoglio, ses frères David Willis et Douglas Willis et un petit-fils, Riley Ratray.

Deutsch est un écrivain à la retraite de l’Associated Press et un envoyé spécial du Times

