Ann Wilson dit qu’elle a exigé des vaccins pour tous les membres de son groupe solo

Dans une nouvelle interview avec Ultimate Classic Rock, CŒUR chanteur Ann Wilson On lui a demandé si c’était un peu anxiogène de jouer des concerts avec son groupe solo au milieu de cette situation de pandémie en cours. Elle a répondu: “Oui, le protocole que nous observons maintenant est vraiment intense. Les deux dernières étapes sur lesquelles nous sommes allés, en particulier celle du nord-est, certains de ces lieux ne vous autorisent pas sur les lieux à moins que vous n’ayez testé négatif et certains ne vous autorisent pas sur les lieux à moins d’avoir un carnet de vaccination.

“Nous avons dû préparer ce truc pour tout notre groupe de tournée”, a-t-elle poursuivi. “Chaque membre de l’équipe, chaque membre du groupe, a dû être vacciné. Certains d’entre eux ont en quelque sorte tapé du pied et ont dit:” Eh bien, c’est contre mon… vous savez, je suis un esprit libre. Je n’ai pas à le faire .’ Et nous nous sommes dit : « Eh bien, si vous voulez participer à cette tournée. » Alors ils l’ont tous fait. Mais nous restons prudents. Tout le monde doit se déguiser quand ils ne sont pas dans leur vestiaire. Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucun test positif et nous sommes maintenant sortis sur trois jambes. Je dois juste jouer avec beaucoup de prudence. “

Un sondage Fox News publié le mois dernier a montré une nette majorité d’Américains portant un masque dorsal et des mandats de vaccination contre le COVID-19. 54% des personnes sont favorables à une preuve de vaccination dans les espaces intérieurs comme les restaurants et les gymnases, tandis que 66% ont déclaré préférer les entreprises exigeant des masques pour les clients et les employés. 67% ont déclaré qu’ils soutenaient l’obligation pour les élèves et les enseignants de porter des masques dans les écoles. Selon le sondage, qui comprenait des entretiens avec plus de 1 000 électeurs inscrits menés entre le 12 et le 15 septembre, 56 % des électeurs ont soutenu Président Joe Bidenaux entreprises de plus de 100 employés d’exiger une preuve de vaccination ou des tests réguliers.

Dr Arturo Casadevall, président de microbiologie moléculaire et d’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré CNBC que les vaccins COVID-19 “sont extrêmement sûrs”, notant que les risques d’effets secondaires des vaccins sont nettement inférieurs aux risques pour la santé posés par le virus. « COVID, en revanche, est mortel, imprévisible. »

Les vaccins COVID-19 sont étudiés chez l’homme depuis plus d’un an maintenant, et plus de 182 millions de personnes ont été entièrement vaccinées rien qu’aux États-Unis. Il existe plusieurs systèmes de surveillance de la sécurité robustes en place pour ces vaccins qui peuvent détecter les événements indésirables très rares.

Avec la souche originale du virus, le Pfizer et Moderna les vaccins étaient efficaces d’environ 90 % à 95 % dans la prévention de la maladie symptomatique. En raison de la variante delta, ce taux d’efficacité est tombé à 66%. Pourtant, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) estime que les personnes non vaccinées sont près de cinq fois plus susceptibles de contracter le COVID symptomatique par rapport à une personne entièrement vaccinée.

Les personnes entièrement vaccinées sont 29 fois moins susceptibles d’être hospitalisées à cause du virus que celles non vaccinées, selon une étude publiée par le CDC.

La recherche montre que les personnes entièrement vaccinées présentent des symptômes plus légers et sont deux fois moins susceptibles de développer plusieurs symptômes au cours de la première semaine de maladie que les personnes non vaccinées.

Divers sondages ont toujours révélé que les démocrates sont beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir été vaccinés que les républicains, et les républicains sont beaucoup plus susceptibles de dire qu’ils ne veulent absolument pas se faire vacciner.

Il y a deux mois, Wilson et son groupe solo LES MAGNIFIQUES DAWGS a sorti un EP live intitulé “Hurlant en direct”. Joindre Anne dans le groupe sont Tom Bukovac à la guitare solo, Tony Lucido à la basse, Paul Moak à la guitare et aux claviers, et Sean Lane à la batterie.

En avril, Anne a sorti un autre nouveau single, “Aile noire”. C’est l’une des nombreuses chansons que CŒUR chanteuse enregistrée l’automne dernier à Seattle avec l’aide de musiciens locaux, dont CŒUR bassiste Andy Stoller et claviériste Dan Walker. En plus de “Aile noire”, Wilson enregistré “Cœur tendre” ainsi que des couvertures de Steve Earle‘s “La révolution commence maintenant” et ALICE ENCHAÎNÉE‘ “Le coq”, dont les trois sont déjà sortis en single, plus un autre original, “Le marteau”, qui est sorti en février.

Plus tôt dans l’année, Anne a déclaré dans une interview qu’il n’y avait aucun plan pour CŒUR travailler sur de la nouvelle musique dans un avenir immédiat.

CŒUR a fait une tournée en Amérique du Nord à l’été 2019 après une mauvaise séparation qui a Wilson sœurs séparées pendant trois ans.

Annel’album solo de 2018, “Immortel”, contenait des reprises de chansons classiques d’artistes décédés.