Ann Wilson explique son déménagement de Seattle à la Floride

CŒURde Ann Wilson parlé à Dave Lawrence de Radio publique d’Hawaï à propos de sa décision de déménager dans le nord de la Floride quelques années après avoir passé la majeure partie de sa vie à Seattle.

“Il y a un sentiment de régionalisme qui est vraiment irréaliste”, a-t-elle déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «Je sais, parce que j’ai passé la majeure partie de ma vie à Seattle, l’endroit« bleu »ultime, puis j’ai déménagé ici en Floride, qui est peut-être l’endroit« rouge »ultime, à travers cette région de toute façon. Et il y a de bonnes personnes ici – de très bonnes personnes. Peut-être ont-ils même voté pour [Donald] Atout dans le [last presidential] élection, mais cela ne fait pas d’eux de mauvaises personnes. Je pense que lorsque nous parlons de gens dangereux, nous parlons d’éléments marginaux qui se soulèveraient réellement et ne sauraient pas quoi faire d’autre que des coups et des tirs. Et la même chose à Seattle – nous avons vu beaucoup de problèmes se produire là-bas aussi.

“Venant de Seattle, je sais que Seattle est amoureuse d’elle-même et qu’elle existe dans une bulle de” bleuissement “”, a-t-elle poursuivi. “Aucun de mes amis ne peut croire que j’ai déménagé ici [to Florida]. Je leur ai dit que nous déménagions ici, et ils m’ont juste dit: ‘Vous plaisantez, non? Combien de temps vas-tu rester? ‘Je ne sais pas. Nous bougeons juste. C’est un bon endroit. Nous avons un bel endroit ici sur la rivière, nous nous aimons et nous aimons le temps. Nous ne déménageons pas ici pour des raisons politiques. “

Ann a précédemment discuté de sa réinstallation en Floride dans une interview de décembre 2020 avec le Seattle Times. Parlant de ce que cela a été de déménager dans le coin opposé du pays, elle a déclaré: “Cela a été un énorme ajustement, pour être honnête. J’adore le temps ici. Je manque le tournant des saisons, mais je ne le fais vraiment pas ‘ Je manque les neuf mois de bruine et de morosité constantes qui caractérisent le temps de Seattle. Je suis vraiment heureux de me réveiller tous les jours et de pouvoir voir le ciel. Je m’adapte toujours à vivre dans une ville qui n’est pas une bulle progressive comme Seattle. “

Selon Ann, le climat sociopolitique près de sa nouvelle maison en Floride est très différent de ce qu’elle avait vécu à Seattle. «Ouais, je pense que la plupart des pays du pays sont vraiment de cette façon», dit-elle. “Je pense que lorsque vous vous éloignez de certaines zones urbaines côtières, c’est à peu près comme ça. Vous avez des gens avec toutes sortes d’idées qui vivent ensemble. Donc, ça a été le plus grand ajustement, parce qu’à Seattle, si quelqu’un osait mettre un Atout signez sur leur pelouse, vous iriez, “Oh mon Dieu!” Mais ici, il y a toutes sortes d’idées différentes, vous devez donc mettre votre argent là où il est quand il s’agit d’accepter la diversité. “

À la question de savoir s’il y a eu des moments difficiles dans cette transition, Ann a déclaré: “J’ai été surpris à quelques reprises malgré moi, parce que je vais parler avec quelqu’un que j’aime vraiment – ils sont intelligents, ils sont chaleureux et c’est une bonne personne – et si le sujet se tourne vers la politique, tout à coup ça devient très bizarre. Ils vont dire: «Oh, ne t’inquiète pas. M. Trumpva tout réparer. Et vous allez un peu, ‘Whaaaaaaaat?!’ Vous apprenez à ne pas juger les gens. Vous ne jugez pas l’humain sur ses convictions politiques. Vous devez regarder au-delà de cela.

“Je pense que les soi-disant progressistes sont tout aussi coupables que les conservateurs, car ils sont en quelque sorte isolés et ne donnent aucune chance à l’autre camp. C’est ce que je veux vraiment appeler, surtout avec la chanson «La révolution commence maintenant». Vous n’êtes pas obligé d’épouser la personne, mais vous pouvez vivre à côté d’elle et vous pouvez partager une tasse de sucre. “

Le mois dernier, Ann a déclaré dans une interview qu’il n’y avait pas de plans pour CŒUR travailler sur de la nouvelle musique dans un avenir immédiat.

CŒUR a fait une tournée en Amérique du Nord à l’été 2019 après une méchante scission qui a gardé le Wilson sœurs se sont éloignées pendant trois ans.

Ann et Nancy eu une brouille pendant CŒURtournée 2016, quand Annmari de Dean Welter a été arrêté pour agression NancyLes jumeaux alors âgés de 16 ans dans une altercation dans les coulisses lors d’un concert près de leur ville natale de Seattle. Il a plaidé coupable à deux accusations de voies de fait moins graves pour éviter une peine d’emprisonnement.

Annalbum solo de 2018, “Immortel”, contenait des reprises de chansons classiques d’artistes décédés.



