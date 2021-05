Ann Wilson publie un épisode d’enregistrements pré-cardiaques inédits

Chanteur légendaire et Temple de la renommée du rock and roll intronisé Ann Wilson a dévoilé une collection de chansons d’archives inédites faites avec le groupe dans lequel elle était auparavant CŒUR. LES BREAKS étaient un groupe de hard rock de courte durée dirigé par Wilson à la fin des années 1960. Ils se sont produits dans diverses petites salles, ont enregistré une poignée de chansons et ont sorti un single de sept pouces en 1969 avant de quitter le groupe pour former CŒUR avec Soeur Nancy. LES BREAKS EP est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming. Un vinyle de 10 pouces en édition limitée est disponible à la commande sur annwilson.com avec un code d’échange numérique.

“Les Aube” liste des pistes:

01. Debout à te regarder



02. Je vais boire ma blessure



03. Je me demande comment j’ai géré



04. À travers les yeux et le verre

Wilson revient tout de suite dans les performances live avec le “Rite de juin: une soirée avec Ann Wilson” Tournée en Floride prévue pour juin. Les dates sont les suivantes:

22 juin – Fort Myers FL – Barbara B. Mann Performing Arts Hal



24 juin – Orlando, FL – Hard Rock Live Orlando



27 juin – Saint-Augustin, FL – Amphithéâtre Saint-Augustin

Largement considéré comme l’une des plus grandes voix de l’histoire du rock and roll, Ann Wilson est une véritable icône, connue de loin en tant que chanteur et auteur-compositeur du groupe de rock révolutionnaire CŒUR. Dirigé par Wilsonla puissance vocale extraordinaire de CŒUR a ravi le public pendant plus de quatre décennies, réalisant des ventes de plus de 35 millions et une intronisation bien méritée dans le monde Temple de la renommée du rock and roll en 2013. En effet, en tant que chanteuse principale du premier groupe de hard rock superstar à front féminin, Wilson a ouvert la voie à des générations de femmes à venir, tandis que ses chansons – y compris «Barracuda», “Fou de toi”, “Straight O” et “Homme magique”, pour n’en citer que quelques-uns, font désormais partie du tissu même de la culture populaire.

Wilson a fait ses débuts en solo avec les années 2007 “Espoir et gloire”, présentant des reprises inventives de chansons qui ont inspiré son propre talent artistique aux côtés des apparitions d’invités d’amis et de fans tels que Elton John, KD Lang, Alison Krauss, Wynonna Judd, Shawn Colvin et Rufus Wainwright. Son deuxième album solo acclamé par la critique, 2018 “Immortel”, l’a vue faire équipe avec CŒUR producteur Mike Flicker pour mettre son empreinte unique sur des chansons rendues célèbres par David Bowie, Leonard Cohen, Tom Petty, Amy Winehouse et plus. Une série de sorties uniques remarquables ont suivi, y compris “La révolution commence maintenant” (écrit et enregistré à l’origine par Steve Earle) et Wilsonpropre ballade de l’âme puissante “Cœur tendre”, méritant les applaudissements des médias de haut niveau tels que Pierre roulante, Auteur-compositeur américain et Mine d’or. “Le marteau” et “Aile noire” ont également été libérés peu de temps après.

Aussi créative que jamais, Wilson travaille actuellement sur de nouvelles musiques supplémentaires et prévoit de reprendre la route dès que possible, apportant sa voix unique et ses chansons classiques sur les scènes du monde entier.

