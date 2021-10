Ann Wilson rejointe par le guitariste fondateur de Heart Roger Fisher au concert de Seattle (vidéo)

CŒURle guitariste fondateur de Roger Fisher, qui a co-écrit certains des plus grands succès du groupe, tels que « Fou de toi » et « Barracuda », rejoint CŒUR chanteur Ann Wilson sur scène hier soir (samedi 16 octobre) lors de son concert solo au Neptune Theatre de Seattle, Washington pour interpréter le CŒUR classique « Le Mistral ». Des séquences vidéo filmées par des professionnels de son apparence peuvent être vues ci-dessous.

Né à Seattle, Washington le 14 février 1950, Pêcheur a joué dans presque toutes les grandes villes d’Amérique du Nord. Il a également effectué des tournées en Europe, au Japon, en Australie, en Ouzbékistan et en Russie, et s’est produit lors d’événements massifs en République tchèque, au Japon, au Canada et aux États-Unis devant jusqu’à 300 000 personnes lors d’un seul spectacle de rock. Il est apparu dans une multitude d’émissions de télévision et d’émissions télévisées pour plus de 60 millions de personnes en Europe. Chansons mettant en vedette RogerL’écriture de chansons et les riffs de guitare emblématiques de ont été utilisés dans de nombreuses publicités télévisées, émissions de télévision, jeux vidéo et dans de nombreux films. Une grande variété d’autres artistes ont couvert son matériel.

Son intro de guitare hymne intemporelle à « Barracuda » est fréquemment utilisé dans les grandes émissions sportives, les mouvements politiques, etc. Tony Robbins fait référence à « Barracuda » dans le cadre d’un tournant dans sa vie. Le riff d’ouverture de « Barracuda » a été élu « Meilleur riff de guitare de tous les temps » par les lecteurs de Rock classique ultime.

Roger, ainsi que le reste de la gamme originale de CŒUR, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.

Rogerles performances avec CŒUR au Salle du Rocher l’induction a marqué sa première apparition avec le groupe depuis son départ après sa relation personnelle avec CŒUR guitariste Nancy Wilson terminé en 1979.

Voici les CŒUR albums Roger contribué à:

* « Dreboat Annie » (1976)



* « Magazine » (1977)



* « Petite reine » (1977)



* « Chien et Papillon » (1978)



* « Bébé l’étrange » (1979)



* « Heart – Greatest Hits/Live » (1980)



