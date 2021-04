Ann Wilson sort un autre nouveau single, “ Black Wing ”

Musicien de rock légendaire Ann Wilson a sorti un autre nouveau single, “Aile noire”. C’est l’une des nombreuses chansons du CŒUR chanteuse enregistrée l’automne dernier à Seattle avec l’aide de musiciens locaux, y compris CŒUR bassiste Andy Stoller et claviériste Dan Walker. En plus de “Aile noire”, Wilson enregistré “Cœur tendre” ainsi que des couvertures de Steve Earlede “La révolution commence maintenant” et ALICE ENCHAÎNÉE‘ “Le coq”, tous trois déjà sortis en singles, plus un autre original, “Le marteau”, qui est sorti en février.

Dans une interview de 2020 avec Audio ABC, Wilson décrit “Aile noire” comme une “chanson poétique lourde” inspirée de l’endroit où elle vit.

“Je vis sur une rivière, donc il y a beaucoup d’oiseaux et tout,” Wilson expliqué. «Et je vois ces oiseaux venir si vite à travers ma vue. Ils viennent de quelque part et ils sont en mission ailleurs. J’ai pensé: ‘Eh bien, cet esprit porte une bouée de sauvetage du monde,’ vous savez? Et donc, cela m’a fait penser à écrire une chanson… à transmettre des messages de la folie du monde à cet endroit pur. “

Sorti l’année dernière, Annla version de “La révolution commence maintenant” – qui a marqué sa première nouvelle musique en plus de deux ans – a été acclamée par tous les goûts de Pierre roulante, qui l’a loué pour «un sentiment d’urgence qui arrive comme une secousse au cœur». “Avec une guitare vibrante et une combinaison haut-de-forme / grosse caisse, «La révolution commence maintenant» est propulsif », a convenu Auteur-compositeur américain. “Hard rock classique, il gonfle sur le refrain, puis retombe. Sa voix est forte, un peu sombre, conserve sa puissance.”

Ann Wilson est une véritable icône, connue de loin en tant que chanteur et auteur-compositeur du groupe de rock révolutionnaire CŒUR. Dirigé par Wilsonl’extraordinaire puissance vocale de CŒUR a ravi le public pendant plus de quatre décennies, réalisant des ventes de plus de 35 millions et une intronisation bien méritée dans le monde Temple de la renommée du rock and roll en 2013. Wilsondeuxième album solo de 2018 “Immortel”, l’a vue mettre son empreinte unique sur des chansons rendues célèbres par un certain nombre d’artistes extrêmement influents, dont David Bowie, Leonard Cohen, Tom Petty, Amy Winehouse, et plus. Produit par de longue date CŒUR collaborateur Mike Flicker, l’album a été salué par la critique, avec Presse associée le déclarant “un regard passionnant et révélateur sur des chansons largement obscures d’artistes de renom” et Mine d’or louant Wilson pour “sa puissante puissance de feu vocale et son esprit créatif de grande envergure”.

photo par Criss Cain



