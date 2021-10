Anna Cañadó, 15 ans, et le gala Liautier, co-leaders du Santander Golf Tour LETAS Barcelona

20/10/2021 à 22:05 CEST

Anna Cañadó, une golfeuse catalane de 15 ans qui dispute son troisième tournoi professionnel en tant qu’amateur, et la Française Charlotte Liautier ont terminé la première journée du Santander Golf Tour LETAS Barcelona en tant que co-leaders au bout du parcours rose du Real Club de Golf de El Prà 71 coups sûrs, un sous la normale du terrain.

Par ailleurs, la Catalane Mireia Prat a terminé en sixième position, avec soixante-treize coups. tandis que quatre autres amateurs en plus de Liautier ont occupé une place dans le top dix classé.

Charlotte Liautier s’est placée en tête du classement en signant un tour de 71 coups, avec six birdies, un triple bogey et un bogey, à égalité avec une Anna Cañadó qui était très satisfaite de son résultat le jour de l’ouverture.

« Très confortable »

« Je me sentais très à l’aise aujourd’hui, j’ai joué mon jeu et j’ai vraiment apprécié le tour, coup par coup. Ces tournois sont très différents de ce à quoi je suis habitué.a, vous vous rendez compte de la réalité et de la dureté du monde professionnel. Et la vérité est que vous acquérez de l’expérience et apprenez beaucoup dans chaque tournoi professionnel « , a expliqué Cañadó.

Il s’agit du troisième tournoi professionnel que le Catalan dispute après avoir participé au Santander Golf Tour LETAS Zaragoza et au Terre Blanche Ladies Open., compétition dans laquelle il a terminé à la 32e place.

Cette semaine, ils sont en Je joue les six cartes de la saison 2021 sur le Ladies European Tour, Le circuit met donc un terme à son année au Real Club de Golf El Prat. est Jeudi la compétition se poursuivra, deuxième journée à partir de 8h50 du 1er tee au Real Club de Golf de El Prat (Barcelone).