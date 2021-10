Anna Cañadó, co-leader à 15 ans de son troisième tournoi professionnel

Anna Canado, La golfeuse espagnole de seulement 15 ans qui dispute son troisième tournoi professionnel en amateur, et la Française Charlotte Liautier ont terminé la première journée du Santander Golf Tour LETAS Barcelone en tant que co-animateurs à la fin de la tournée rose du Royal Golf Club d’El Prat en 71 coups, un sous la normale du terrain.

Elle a également terminé en sixième position, avec soixante-treize coups, la également espagnole Mireia Prat tandis que quatre autres amateurs en plus de Liautier ont occupé une place dans le top dix classé.

Charlotte Liautier s’est placée en tête du classement en signant un tour de 71 coups, avec six birdies, un triple bogey et un bogey, à égalité avec une Anna Cañadó très satisfaite de son résultat lors de la journée d’ouverture.

« Je me sentais très à l’aise aujourd’hui, j’ai joué mon jeu et j’ai vraiment apprécié le tour, coup par coup. Ces tournois sont très différents de ce à quoi je suis habitué, vous vous rendez compte de la réalité et à quel point le monde professionnel est difficile. Et la vérité est que vous acquériez de l’expérience et appreniez beaucoup dans chaque tournoi professionnel « , a expliqué Cañadó.

Il s’agit du troisième tournoi professionnel que dispute la Catalane après avoir participé au Santander Golf Tour LETAS Zaragoza et au Terre Blanche Ladies Open, une compétition dans laquelle elle a terminé à la 32e place.