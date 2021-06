Anna Caula prend ses fonctions en tant que nouvelle secrétaire générale de l’Esport i de l’Activitat Física

08/06/2021 à 20h37 CEST

La nouvelle secrétaire générale de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, Il a pris ses fonctions cet après-midi lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Consell Català de l’Esport, et au cours de laquelle les fonctions ont été transférées avec le Secrétaire général sortant, Gerard Figueras. L’événement a été présidé par la ministre régionale de la Présidence, Laura Vilagrà.

Une fois le remplacement à la tête de l’organisation effectif, Anna Caula, qui a été nommée aujourd’hui par le Gouvernement, a déclaré qu’il relève « ce défi avec beaucoup d’enthousiasme et de respect & rdquor; pour diriger « un monde que je connais et que j’aime beaucoup & rdquor ;. Une étape qui débutera « par la volonté d’écouter, une écoute active du secteur pour construire ensemble et l’enrichir & rdquor;.

Pour le tout nouveau Secrétaire Général de l’Esport i de l’Activitat Física, le sport doit être un “Outil de transformation sociale et pilier du pays”, étroitement lié à la santé, à la recherche, au tourisme et aux affaires & rdquor ;, afin que « nous travaillerons à doter ce tissu sportif d’un maximum de ressources & rdquor ;. Anna Caula, qui a reçu de la ministre de la Présidence, Laura Vilagrà, l’épinglette qui la distingue en tant que secrétaire générale, a enfin souligné qu’elle avait la « complicité & rdquor; du secteur pour construire « une nouvelle Catalogne sportive avec les valeurs associées au sport & rdquor ;.

Pour sa part, Gérard Figueras, qui dirige la politique sportive du Gouvernement depuis cinq ans, a été reconnaissant pour le travail accompli par son équipe de travail et pour « l’ananas que nous avons fabriqué avec le tissu sportif du pays » pendant le mandat, une période qui , malgré « les difficultés, ça en valait la peine & rdquor ;. «Nous avons soutenu des clubs, des fédérations, des conseils sportifs, des professionnels, des sports féminins et des sports inclusifs, et nous avons formé des alliances pour projeter et jeter les bases pour amener les Jeux d’hiver chez nous & rdquor;.

Pour clôturer l’événement, la ministre Vilagrà, qui a remercié l’équipe de direction sortante du Secrétariat général des sports et de l’activité physique pour le travail, a assuré que l’arrivée d’Anna Caula sera « un choc & rdquor; pour le sport catalan et a souligné que « ce sera la législature du sport & rdquor ;, qui devra se voir accorder plus de visibilité, de projection et de reconnaissance, notamment au sport féminin & rdquor ;. S’adressant aux agents sportifs qui étaient présents à l’événement, le Ministre régional a déclaré que le Gouvernement « sera votre allié et s’efforcera de fournir des ressources dans un secteur qui a souffert & rdquor ;. « Nous le ferons en équipe et avec un leadership partagé & rdquor ;, a-t-il conclu.

Aleix Villatoro, nouveau directeur du Consell Català de l’Esport

Lors de la cérémonie de transfert, le nouveau directeur du Consell Català de l’Esport était également présent, Aleix Villatoro Oliver, qui a été nommé aujourd’hui par l’exécutif catalan et sera remplacé par Antoni Reig, qui occupe ce poste depuis cinq ans.

Parmi les autres autorités présentes à l’événement, il convient de souligner la présence des présidents de l’Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gérard Esteva; les cinq représentants territoriaux de l’Esport ; les directeurs de CAR, de l’INEFC et du Canal Olímpic de Catalunya, Ramon Terrassa, Eduard Inglés et Jordi Congost, respectivement; anciens secrétaires généraux de l’Esport et diverses personnalités du monde sportif et politique catalan.