À la suite de la condamnation récente de Josh Duggar pour pornographie juvénile, il a été rapporté que sa femme Anna n’était « pas sûre » de leur avenir en tant que mari et femme. S’adressant exclusivement à In Touch, une source proche des Duggar a déclaré qu’Anna « aime toujours » Josh et « fait tout ce qu’elle peut pour donner un sens à ce cauchemar vivant ». L’initié a ajouté : « Ses actions l’ont forcée à le considérer comme un homme déchu qui s’est égaré. Anna est restée aux côtés » de son mari jusqu’à « la fin amère » et « prie » pour lui alors qu’il attend sa condamnation. .

« Elle s’appuie sur sa foi et est certaine que cela fonctionnera comme prévu », a ajouté la source, puis a affirmé que les Duggar « se font profil bas » tout en étant autant de soutien que possible pour Anna en cette période difficile. . « Les problèmes de Josh ont peut-être divisé la famille en prenant parti », a déclaré l’initié. « Mais il y a une personne que la majorité d’entre eux continue de soutenir – c’est Anna. » Cependant, la source ajoute que bien qu’Anna soit reconnaissante envers la famille de son mari pour son soutien, elle leur « prend du temps ». « Elle parle à Michelle et à certaines de ses belles-sœurs », a déclaré l’initié. « Elle passe plus de temps avec sa famille. »

Les nouveaux commentaires interviennent après que Duggar a été arrêté, jugé et condamné pour des accusations de pédopornographie. Le 9 décembre, le procès de Duggar s’est terminé lorsque le jury a rendu sa décision au tribunal. L’homme de 33 ans a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de recel et de possession de pornographie juvénile. La condamnation de Duggar interviendra à une date ultérieure, mais le père de sept enfants risque jusqu’à 20 ans de prison, ainsi que 250 000 $ d’amende pour chaque chef d’accusation pour lequel il a été condamné. Cela signifie qu’il pourrait potentiellement encourir 40 ans de prison et 500 000 $ d’amende.

Duggar a été arrêté par les shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré à la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de caution.

Duggar a finalement été libéré sous caution et aurait séjourné chez un ami de la famille. Il lui était interdit d’avoir des contacts avec des mineurs. Il aurait été autorisé à « des contacts illimités » avec ses enfants, cependant, Anna – qui a donné naissance au septième enfant du couple en octobre – devait être présente pour les visites.