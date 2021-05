Anna Duggar croit que son mari, Josh Duggar, a été mis en place par Biden pour les frais de son ordinateur P * rn ⋆ .

Comme indiqué par le Hollywood Gossip (alors prenez cela comme vous voulez), il faut penser à Anna Duggar comme un peu une victime. Elle s’est mariée dans une secte et à un moment donné, elle semble avoir perdu toute capacité de penser par elle-même. Elle était également assez jeune à l’époque. Il n’y a pas de gagnants ici, mais il y a de tristes perdants, les enfants victimes de la maladie criminelle de Josh, tous.

Selon The Sun:

Anna, l’épouse de JOSH Duggar, est «dans le déni et en guerre avec ses beaux-parents, Jim Bob et Michelle» après l’arrestation de choc de son mari pour des accusations d’enfants, a déclaré en exclusivité une source au Sun. L’homme de 32 ans – qui attend le septième enfant du couple – serait aux côtés de Josh et s’est coupée de la plupart des membres de la famille après avoir été arrêté en Arkansas à la fin du mois dernier.

«Jim Bob dit aux gens qu’elle défend Josh», a partagé la source. «Et», a poursuivi l’initié, Anna «ne parle plus à la plupart des membres de la famille. Jim Bob a dit qu’elle lui reprochait, ainsi que sa femme Michelle, l’arrestation de Josh.

Il nous semble que la source est «Jim Bob» lui-même.

“Elle pense également que cette affaire est une théorie du complot contre son mari”, a révélé l’initié. Selon la source, Anna pense que Josh a été «créé par le Biden». administration. Elle pense que si Donald Trump était toujours au pouvoir, cela ne se produirait pas et refuse de croire qu’il a fait quelque chose de mal.

Si les accusations n’étaient pas si dégoûtantes et sérieuses, nous pourrions faire une blague sur le fait que Biden a un peu plus à faire que de tracer des moyens de revenir sur ce rival à l’attention du public, Josh Duggar, et que nous garderions les filles de tout âge à l’écart. de Donald Trump. Mais les seules personnes, et nous entendons les seules personnes, qui pourraient partager un scintilla du blâme ici sont les parents de Josh (Jim Bob et Michelle) qui n’ont pas fait assez pour protéger leurs filles, celles dont Josh a été victime. Ce type de chose ne devrait jamais arriver (évidemment) et pourtant il semble qu’ils l’ont couvert, en partie, pour protéger leur franchise d’usine pour bébés.

Même sans télé-réalité, il n’y a aucune excuse, aucune, pour avoir 8 à 20 enfants. En ce qui nous concerne, de nos jours, il est difficile d’en justifier plus de deux contre trois, étant donné les préoccupations environnementales, la surpopulation et les dépenses en éducation, etc. Les enfants ont besoin d’amour et de temps individualisés de la part de chaque parent. Un garçon doit aller pêcher avec son père, seul (comme un exemple stéréotypé), les deux parents doivent aller à un match de la Petite Ligue. Josh Duggar est à blâmer pour ses actes et ira en prison pendant longtemps, mais on ne peut pas s’attendre à une famille mentalement saine dans ce genre d’environnement.

Pendant ce temps, Anna s’est mariée dans une secte. Nous ne savons pas grand-chose sur elle, mais elle semble totalement subsumée. Dans la mesure où elle ne peut plus penser par elle-même, les services à la famille doivent être contactés pour protéger les sept enfants qu’elle a déjà, qui seront élevés par une mère célibataire. Jim Bob et Michelle ne sont pas la réponse aux luttes à venir d’Anna.

Nous savons cela. Joe Biden est le genre d’homme qui se sentirait très désolé pour les jeunes enfants d’Anna et les enfants de Michelle (nous ne connaissons pas la taxonomie de Duggar). Aucun d’entre eux n’a demandé à être élevé dans une telle atmosphère et, même si nous espérons tous que Josh est le seul criminel, chaque enfant aura besoin de beaucoup d’attention individuelle de la part des éducateurs et des conseillers.

Dieu, ce sont tous des gens horribles (pas les plus jeunes). Mais Josh est un monstre. Dans la mesure où c’était inévitable, étant donné son éducation, il devra prendre cela avec Dieu. Nos sympathies vont aux victimes de ces crimes, aux enfants exploités pour fournir ce matériel. Une partie de nous a du mal à croire qu’il n’y a pas d’autres victimes parmi ces familles.

