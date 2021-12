Anna Duggar « dévastée » par la condamnation de Josh Duggar

Josh Duggar a été reconnu coupable dans son affaire de pornographie juvénile. La star de 19 Kids & Counting a été inculpée d’un chef de réception de pornographie juvénile et d’un autre chef de possession de pornographie juvénile. Selon l’accusation, certaines des images représentaient des mineurs de moins de 12 ans. Son procès a duré six jours. Maintenant, sa femme, Anna, avec qui il est marié depuis 2008, dit qu’elle se concentre sur les victimes. Une source prétendant être proche de la famille a parlé en exclusivité à In Touch de l’état d’esprit d’Anna.

« Anna est complètement dévastée. Sa famille a été déchirée, mais elle sait que ce n’est pas seulement sa famille qui a été blessée », a déclaré l’initié. « Elle essaie de penser et de prier pour les victimes innocentes. »

Anna, 33 ans, a soutenu son mari tout au long de son procès. Elle a été photographiée et filmée tenant souvent la main de son mari alors qu’ils entraient et sortaient du palais de justice.

À la suite du juge Timothy Brooks annonçant le verdict, Josh a été menotté et placé en garde à vue. Anna est sortie du palais de justice. Elle est apparue solennelle, avec d’autres membres de la famille Duggar.

Il encourt maintenant 40 ans de prison, ainsi que 500 000 $ d’amende. Josh attend actuellement sa condamnation et restera en garde à vue jusqu’à la date de son procès. Selon d’autres sources, la famille Duggar s’attendait au pire.

« La famille a prié et prié, mais s’est également préparée au pire », a déclaré une deuxième source à la publication le 9 novembre. « [Michelle Duggar] et [Jim Bob Duggar] essaient de rester forts, priant pour Josh, Anna et leurs petits-enfants. La famille se rallie, mais certains des enfants ne peuvent pas pardonner à leur frère Josh ce qu’il a fait. Ils sont horrifiés qu’il n’ait pas été aidé plus tôt. »

Josh a été arrêté le 29 avril et a plaidé non coupable aux accusations le lendemain. Le bureau du procureur américain a déclaré à l’époque que Josh « aurait utilisé Internet pour télécharger du matériel d’abus sexuel d’enfants ».

Au cours du procès, Bobye Holt, un ancien ami de la famille, a pris la parole pour l’accusation. Lors du témoignage de Holt, elle a affirmé que Josh avait avoué avoir agressé des jeunes filles alors qu’il était adolescent.