Anna Duggar se tient à côté de son homme, croit que Josh Duggar est innocent ⋆ .

Après Josh Duggar a été arrêté et inculpé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants de moins de 12 ans, Jim Bob et Michelle Duggar a rapidement publié une déclaration disant que les accusations étaient sérieuses, qu’ils avaient besoin de prières et qu’ils espéraient quelle que soit la vérité, elle serait révélée. Il semblait définitivement que les facilitateurs de Josh étaient aussi diplomates que possible alors qu’ils comprenaient à quel point il pouvait être foutu. Contrairement à maman et papa, la femme de Josh Anna Duggar ne fait pas une liste des avantages et des inconvénients. Elle a décidé de faire savoir à tout le monde qu’elle pense que son mari est innocent à 100% et qu’elle ne va nulle part.

Josh Duggar est actuellement en train de tuer du temps chez un ami de la famille en attendant son procès pour pornographie juvénile le 6 juillet. Ce procès déclenchera probablement un million de sentiments horribles de la part de quiconque ayant ne serait-ce qu’une demi-âme, car un agent de la sécurité intérieure a depuis décrit le matériel trouvé sur l’ordinateur de Josh comme étant “dans le top cinq” des pires cas sur lesquels ils ont jamais eu à enquêter. . Josh n’est pas autorisé à rester dans sa maison, car à sa libération, on lui a dit de rester à l’écart de toute personne de moins de 18 ans, ce qui comprend ses six enfants et certains de ses frères et sœurs. Josh a admis avoir agressé des mineurs dans le passé, y compris ses sœurs, et Homeland Security travaille sur cette affaire contre Josh depuis des années. S’il est reconnu coupable, Josh risque jusqu’à 40 ans de prison et une amende de 500 000 $. Anna devrait probablement commencer à déterminer quelle main tiendra le téléphone et laquelle elle appuiera contre la vitre lorsqu’elle rendra visite à Josh dans la grande maison, mais elle ne le fait pas. Parce qu’Anna pense que son mari est innocent de toutes les charges et accusations portées contre lui. via le magazine People:

«Elle est à ses côtés», a déclaré une source à People en exclusivité. «Elle pense que Josh est innocent.» “[Josh] a vu [his] enfants avec Anna là-bas. Elle doit être là », ajoute l’initié d’Anna.

Page Six note qu’une source a récemment parlé à Fox News de la situation actuelle de Josh et Anna, et la source suggère qu’Anna semble être «un peu soumise à un lavage de cerveau», ajoutant qu’elle aurait probablement dû demander le divorce après avoir admis en 2015 qu’il la trompait, prétendument avec un certain nombre de personnes, des travailleuses du sexe aux utilisateurs d’AshleyMadison.com. Un peu de lavage de cerveau? Il a été si soigneusement lavé qu’un inspecteur de la santé du restaurant considérerait la surface de son cerveau comme suffisamment hygiénique pour la préparation des aliments.

Anna est actuellement enceinte d’elle et du 7e enfant de Josh, une petite fille, et ce bébé est attendu cet automne. Cela pourrait expliquer pourquoi elle s’en tient à Josh (l’illusion et les hormones peuvent être une combinaison vraiment toxique). Ou, il se pourrait qu’Anna ait grandi dans une maison qui fait ressembler les Duggars aux Osbournes, et être une femme robot chrétienne soumise qui ferme les yeux sur la vérité, c’est tout ce qu’elle sait. Mais cette situation répond à une question à laquelle je cherchais depuis longtemps la réponse. J’ai grandi en allant à l’église tous les dimanches, et environ 90% des histoires étaient si compliquées et ridicules que je me demandais: «Y a-t-il quelqu’un qui croit honnêtement cela?». Eh bien, si Anna Duggar est capable de croire à quelque chose d’aussi ridicule que l’innocence de Josh Duggar, alors bien sûr, elle croira en quelque chose d’aussi fou qu’un serpent qui parle.

Pic: Instagram