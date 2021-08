Anna Eshoo a exhorté la Chambre à amender le projet de loi controversé

in

Anna Eshoo a exhorté la Chambre à modifier le libellé du projet de loi sur les infrastructures contestable.

Un législateur californien a écrit à la présidente Nancy Pelosi pour exprimer des considérations concernant le nouveau mandat discutable pour la couverture fiscale crypto.

Anna Eshoo, qui représente le dix-huitième territoire de Californie, a clôturé dans une lettre à la présidente du Parti démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, le 12 août.

Dans ce document, elle a exhorté Pelosi à modifier la définition du courtier de crypto-monnaie dans le projet de loi sur l’infrastructure contestable du Sénat. Eshoo affirme que les mineurs, les validateurs et les développeurs de portefeuilles ne seraient pas en mesure de répondre aux nécessités de la couverture fiscale crypto.

Des ajouts de dernière minute à l’accord bipartite sur les infrastructures ont permis aux législateurs de proposer une taxation élargie des crypto-monnaies pour augmenter encore 28 milliards de dollars de revenus. cela imposera des besoins de couverture supplémentaires à toute entreprise ou organisation de cryptographie considérée comme un «courtier».

Le projet de loi controversé définit les « courtiers », qui devraient signaler des transactions spécifiques à l’Internal Revenue Service, comme « toute personne qui (pour contrepartie) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques au nom d’une autre personne ».

Eshoo fait partie de divers législateurs américains tels que les sénateurs Pat Toomey, la divinité grecque Lummis et Ron Wyden, qui affirment que les mineurs, les jalonneurs, les validateurs, les développeurs de logiciels et les fabricants de matériel ne doivent pas constituer cette classe appelée au sens large. dans la lettre, elle a déclaré:

“Dans le système décentralisé de crypto-monnaies, ces personnes et entités ne comprennent pas qui sont les acheteurs et les vendeurs et seraient incapables de répondre aux exigences des courtiers.”

Le choix des mots du projet de loi n’est néanmoins pas finalisé, et le dernier texte doit encore être approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis, et un certain nombre d’autres membres de la Chambre ont déjà demandé des changements.

Le membre du Congrès Tom Emmer, qui a présenté la loi sur la clarté de la sécurité en juillet, à bord de ses coprésidents du Blockchain Caucus bipartite de la Chambre, a fait circuler une lettre lundi à ses collègues représentants qui a exhorté à des mises à jour de la langue.

« La couverture fiscale des crypto-monnaies est très importante, mais elle doit être effectuée correctement. nous devons donner la priorité à la modification de ce langage pour exempter évidemment les intermédiaires blockchain non dépositaires et nous assurer que les libertés civiles sont protégées. »

Eshoo est fondamentalement d’accord, déclarant que l’évasion doit être abordée, avant d’ajouter “la Chambre devrait amender le projet de loi pour atteindre cet objectif sans étouffer l’innovation dans un secteur extrêmement émergent en imposant des lois irréalisables”.

Le 10 août, le projet de loi a été adopté sans clarification sur la cryptographie ni aucun amendement une fois qu’un législateur s’est opposé au vote des amendements.

