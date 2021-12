Anna et Liz apprennent à se protéger dans un aperçu exclusif

Anna et Liz Johnston apprennent à se protéger alors qu’elles se frayent un chemin dans le monde. Les 7 sœurs Little Johnston s’éduquent à l’autodéfense dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de l’émission TLC de mardi, prenant le cours d’un sensei qui a travaillé avec de petites personnes pour modifier les mouvements pour le plus grand impact possible.

Maman et papa Amber et Trent Johnston espèrent que la classe donnera à leurs filles « une autre perspective » sur leur survie au lieu d’entendre simplement une conférence de leurs parents. « Peut-être qu’ils ouvrent les yeux et qu’ils [think] ‘Ah d’accord. Oui. Je dois, vous savez, faire attention à ça », dit Amber.

Anna et Liz écoutent attentivement pendant que sensei Michael Brewster leur explique comment réagir s’ils sont attaqués à la salle de sport, en magasin ou même à la maison. « Vous avez 75% de chances de sortir de cette situation si vous aimez juste vous battre un peu », assure-t-il à la classe avant de les faire se lever et d’apprendre un blocage facile pour se protéger.

« J’ai déjà travaillé avec de petites personnes auparavant », a déclaré Brewster à la caméra. « Nous pensons que tout le monde a besoin d’arts martiaux. Peu importe l’âge, les capacités, la race, la religion. Tout le monde a besoin des connaissances de base sur la façon de se défendre. C’est important. Pas seulement de nos jours, pour toujours. »

Liz et Anna se déplacent ensuite vers le tapis, s’entraînant l’une avec l’autre dans ce qui se transforme rapidement en rires de la part de Liz. « Il n’y a plus d’agression entre Anna et moi », explique Liz. « Je riais juste plus du fait [that] Anna ne savait en quelque sorte pas ce qu’elle faisait, et puis quand elle le ferait, elle le ferait si vite. Et ça m’a juste fait rire. Je ne voulais pas rire, mais je l’ai fait. »

Après leur première série d’exercices, Anna pose une question importante à Brewster. « Évidemment, je ne vais pas me faire attaquer par une autre petite personne. Je veux dire, il y a une chance, mais ce n’est pas une grande chance », dit-elle. « Alors, quelles sont les modifications ? » Brewster encourage les Johnston à utiliser les choses à leur avantage, comme l’effet de levier et les distractions, y compris en échangeant des coups de poing au visage contre des coups d’entrejambe : « Peu importe que vous soyez grand ou petit. Si vous me donnez un coup de pied dans l’entrejambe, ça va faire mal », il leur dit.

« Il n’y a pas [many] des petites personnes ici et partout dans le monde », a déclaré Anna à la caméra. « Si quelque chose devait arriver à Elizabeth, à moi ou à une petite personne, il y a de plus grandes chances que ce soit une personne de taille moyenne. … La meilleure réponse est l’entrejambe. » Liz interpelle : « C’est à peu près la devise. Comme toujours l’entrejambe et le cri. » 7 Little Johnstons est diffusé le mardi à 20 h HE sur TLC.