C’est officiellement une saison effrayante, et cet esprit de vacances se reflète définitivement dans les choix Netflix des gens. La comédie d’horreur Scary Movie 4 a atteint le sommet des charts de Netflix, atteignant le n ° 7 dans le top 10 des films de Netflix. Parodiant des films d’horreur comme The Village et Saw, Scary Movie 4 était un autre volet réussi de la franchise de comédie et a ramené des stars comme Anna Faris et Regina Hall.

La franchise Scary Movie n’était guère un divertissement de haut niveau, et Scary Movie 4 n’était pas différent. Le film est sorti en 2006 et se situe à 34% sur Rotten Tomatoes avec un score d’audience de 51%. Malgré les critiques largement négatives, la reconnaissance de la franchise a été forte, aidant Scary Movie 4 à gagner 178 millions de dollars dans le monde au box-office avec un budget de 45 millions de dollars.

Faris est devenue un nom familier grâce à la série Scary Movie, et elle a déclaré à MovieWeb en 2006 qu’elle ressentait une réelle parenté avec son personnage Cindy. « Je pense que Cindy est une petite partie de qui je suis ; je pense que parce qu’elle est vraiment simple, il n’y a vraiment pas trop de profondeur en elle », a expliqué Faris. « Elle est très sincère, douce et naïve, et a de l’air, et n’a vraiment pas du tout le sens de l’humour. Non pas qu’elle soit grincheuse ou de mauvaise humeur, mais elle ne comprend pas vraiment l’humour; quelqu’un dans qui je peux facilement me glisser et par conséquent, il y a d’autres choses dans la réalisation de ces films qui sont plus créatives, comme faire des gags et des cascades, pas nécessairement jouer Cindy Campbell ; il n’y a pas grand-chose à faire pour moi en fait . »

Les performances hilarantes de Hall dans la franchise Scary Movie sont toujours saluées comme les plus drôles, et l’actrice du Black Monday a parlé à The AV Club en 2020 de l’endroit où son personnage Brenda pourrait être aujourd’hui. « Brenda est définitivement devenue sa propre petite », songea Hall. « C’est tellement drôle parce que j’ai vu Marlon [Wayans] et j’ai dit: ‘Wow, ce serait leur réunion de lycée de 20 ans. Où pensez-vous qu’ils sont maintenant? Mais où sont-ils ? Brenda a été enfermée pour quelque chose. Je sais qu’elle a fait du temps en prison. »