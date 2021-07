Anna Faris et son homme Michael Barrett se sont enfuis au palais de justice 10z viral

Anna Faris, l’actrice blonde de télévision / podcasteur qui ne vous fait pas totalement vous fouler les yeux à cause d’un roulement excessif (Oui, je parle de Kristen Bell), a annoncé sur son podcast, Anna Faris Is Unqualified, qu’elle s’est remariée . Anna et son fiancé Michael Barrett eu un petit mariage décontracté au palais de justice dans l’État de Washington. Je suis sûr que l’officier du tribunal s’est évanoui quand Anna a dit dans ses vœux : “Et je promets de ne pas vous trahir sur Twitter si vous chiez sur le tapis ou si mon fils éternue autour de vous.”

Anna Faris, 44 ans, et le directeur de la photographie Michael Barrett, 51 ans, se sont réunis en 2017 et se sont fiancés il y a longtemps, selon son ancienne co-vedette de maman. Allison Janney. Ils se sont rencontrés en travaillant sur le redémarrage du poisson mort d’Overboard. Tout le monde impliqué dans cette boucherie d’un classique sans faille aurait dû être emprisonné, mais heureusement pour Anna et Michael, ils ne l’étaient pas et maintenant ils sont mariés. Après que Michael a été tapé avec une alliance sur son doigt d’arrêt cette semaine, Anna a déclaré dans le récent épisode de son podcast qu’elle et Michael s’étaient enfuis à Washington. via Personnes :

« Je regarde autour de moi… mon fiancé a raison – il est maintenant mon mari. Oui, nous nous sommes enfuis », a-t-elle déclaré lors d’une conversation avec un appelant. “C’était génial, ouais, c’était génial.”

Bien que Faris n’ait pas partagé beaucoup de détails sur les noces, elle a ajouté: “C’était dans un palais de justice local dans l’État de Washington, c’était génial.”

Michael Barrett est le troisième mari d’Anna Faris. Elle était mariée à Ben Indra de 2004 à 2008. Et bien sûr, elle et Chris Pratt étaient les originaux Kristen Bell et Dax Shepard. Ils se sont mariés de 2009 à 2018. Ils partagent un fils ensemble : 8 ans Jack Pratt. Après qu’Anna et Chris se soient séparés, elle a dit qu’elle n’était pas sûre de se remarier, mais je suppose qu’être avec Michael Barrett a changé d’avis.

Anna et Michael rejoignent une liste croissante de personnes célèbres (comme Ariana Grande et ScarJo) qui se sont mariées en cachette pendant cette pandémie. Je sais, que se passe-t-il avec les célébrités qui n’organisent pas un mariage de relations publiques extravagant pour un maximum d’attention et d’argent ?! Dieu merci pour Gwen Stefani et Blake Shelton couverture mariage sans fin et insupportable. Il y a une rumeur qui Jennifer Lopez est prêt pour Ben Affleck devenir son dernier fiancé. Ils ne le feront pas, mais ils feraient mieux de ne pas se marier dans une petite cérémonie « intime » et « privée » au palais de justice sans photographes, une équipe de tournage et plusieurs rédacteurs en chef de People Magazine en tant qu’invités. Le caractère sacré du mariage des célébrités est en jeu !

Photo : Grille