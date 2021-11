Anna Faris gagne l’amour sur les réseaux sociaux après que Chris Pratt ait été critiqué pour un message offensant sur sa femme

Les fans d’Anna Faris sont venus montrer leur soutien à la star de Mom après que son ex-mari, Chris Pratt, a partagé un post célébrant sa femme, Katherine Schwarzenegger. Beaucoup ont trouvé le post offensant, en particulier comment Pratt a spécifiquement souligné que sa fille avec Schwarzenegger était née une « fille en bonne santé ». Cela a été considéré comme une déclaration cruelle, puisque son fils avec Faris, Jack, 8 ans, est né prématurément avec des problèmes de développement.

Le dernier post Instagram de Pratt est une photo de lui-même et de Schwarzenegger, avec elle le regardant pendant qu’il regarde droit dans l’appareil photo. Dans la légende, Pratt a inclus une liste de choses qu’elle lui a « données », y compris une « vie incroyable » et « une magnifique fille en bonne santé ». Schwarzenegger, 31 ans, a commenté la publication en écrivant: « Oh wow. C’est seulement quand je mange des CÉRÉALES mais je t’aime. » De nombreux abonnés célèbres de Pratt ont également adoré la publication, mais ses abonnés Instagram pensaient le contraire. Beaucoup ont trouvé le post sexiste puisqu’il semblait écrire sur Schwarzenegger comme si elle était sa possession.

La phrase « fille en bonne santé » a touché une corde sensible sur Twitter et Instagram, qui l’ont trouvée irrespectueuse envers Faris et Jack. L’ancien couple a parlé des difficultés de Jack, mais ils partagent rarement des photos de leur fils. Jack est né deux mois avant terme et les deux craignaient qu’il ne quitte jamais l’hôpital. « Le neurochirurgien pédiatrique nous a fait asseoir Chris et moi pour nous dire que Jack avait une grave hémorragie cérébrale et qu’il y avait une chance qu’il soit atteint d’un handicap de développement », a écrit Faris dans ses mémoires Unqualified.

La publication Instagram de Chris Pratt

Après avoir attendu 18 mois pour savoir si Jack serait confronté à des problèmes de développement, ils ont reçu de bonnes nouvelles. Jack n’a pas rencontré de problèmes majeurs, mais Jack aurait toujours des problèmes de vision et aurait un problème avec les muscles de ses jambes. Il avait besoin d’une chirurgie correctrice, mais on s’attendait à ce qu’il se rétablisse complètement. « Quand Jack est né deux mois plus tôt, cela a été un énorme choc. Et soudain, votre monde change complètement », a déclaré Faris dans un épisode de 2018 de son podcast, rapporte The Blast. « Jack a subi quelques opérations. Il a subi quelques opérations de hernie, il a subi quelques opérations des yeux et il a également eu un petit problème cardiaque. »

‘me donne envie de me battre [Pratt] encore plus’

« Healthy Daughter » quand le fils qu’il a eu avec Anna Faris était prématuré et a de graves problèmes de santé me donne encore plus envie de combattre Crisp Rat. https://t.co/ANJhwmI1dL — Des ! (@deebizzo) 4 novembre 2021

En mai, Faris est apparue lors d’un événement virtuel pour l’Alliance mondiale à but non lucratif pour la prévention de la prématurité et de la mortinaissance (GAPPS) et a révélé qu’elle s’était d’abord blâmée pour la naissance prématurée de Jack. Son obstétricien-gynécologue lui a dit qu’elle avait eu une « grossesse gériatrique » depuis l’âge de 35 ans lorsqu’elle était enceinte de Jack. Au début, elle pensait que c’était la raison pour laquelle Jack était né tôt. Elle chercha des réponses mais n’en trouva aucune. « La vérité est que dans bon nombre de ces cas, nous n’avons aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit… L’objectif n°1 de GAPPS est la prévention. Et pour prévenir les naissances prématurées, nous avons besoin de réponses », a-t-elle déclaré, rapporte PEOPLE. Faites défiler pour voir comment les fans de Faris se sont exprimés après la publication Instagram de Pratt.

« Je prie pour qu’Anna Faris écrive un révélateur fulgurant »

JE PRIE Anna Faris écrit un mémoire fulgurant qui va entraîner cet homme en ENFER https://t.co/VA3V4LOAcI – loup-garou sjw (@Akitron) 4 novembre 2021

Faris et Pratt se sont mariés de 2009 à 2018. Elle était auparavant mariée à Ben Indra de 2004 à 2008, et a épousé secrètement le directeur de la photographie Michael Barrett plus tôt cette année. Pratt et Schwarzenegger se sont mariés en 2019. Ils ont accueilli leur fille, Lyla Maria Pratt, en août 2020.

« C’est littéralement si dégoûtant »

Puissions-nous tous être comme Anna Faris : tellement aimée que l’intégralité d’Internet traîne notre ex pour nous. – Danielle Campoamor (@DCampoamor) 4 novembre 2021

« C’est littéralement tellement dégoûtant. Ça se lit comme ‘ma nouvelle femme m’a donné un enfant *en bonne santé* contrairement à toi, Anna Faris.’ Anna et Jack méritent tellement mieux », a tweeté un fan.

« Anna Faris a vraiment gagné à la fin »

anna faris a vraiment gagné à la fin cependant. tellement heureuse pour elle pic.twitter.com/34D28jndak – bethany (@fiImgal) 4 novembre 2021

« Même en tant qu’ÉNORME fan de son travail sur Marvel, j’ai bien peur de devoir prendre le train en marche… F— CHRIS PRATT. Le petit coup à Anna Faris et presque se laver les mains de son fils médicalement défié avec elle est absolument Je serais bien si GOTG 3 s’ouvre avec la mort de Star-Lord », a écrit un utilisateur de Twitter.

