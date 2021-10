Anna Kalinskaya passe à la phase suivante du tournoi WTA 500 de Moscou

18/10/2021

Act à 11:29 CEST

Le Russe Anna Kalinskaya, numéro 125 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 6-7 et 6-1 en deux heures et seize minutes pour Viktoria Kuzmova, joueuse de tennis slovaque, numéro 176 de la WTA, lors du tour de qualification du tournoi WTA 500 à Moscou. Après ce résultat, nous verrons la joueuse au prochain tour du tournoi WTA 500 de Moscou.

Dans le tournoi Moscou (WTA Moscou), il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Dans cette phase spécifique, 46 joueurs de tennis participent. Au total, ce sont au total 22 joueurs qui arrivent en phase finale, dont ceux directement classés, les vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et les joueurs invités. De plus, il se déroule du 16 au 24 octobre sur un court intérieur en dur.