Anna Kalinskaya s’impose en seizièmes de finale du tournoi WTA 500 à Moscou

18/10/2021

Le à 14:27 CEST

Le Russe Anna Kalinskaya, numéro 125 de la WTA, remporté par 7 (7) -6 (5) et 6-4 en deux heures et dix-neuf minutes pour Dayana Yastremska, joueuse de tennis ukrainienne, numéro 76 de la WTA, en 32e de finale du tournoi WTA 500 de Moscou. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

Les statistiques du match indiquent que Kalinskaya a réussi à casser le service de son rival 4 fois, a eu une efficacité de 59% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a réalisé 59% des points de service. Quant à la joueuse ukrainienne, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois et ses données d’efficacité sont de 54%, 6 doubles fautes et 56% de points obtenus au service.

Le championnat se poursuivra demain mardi à partir de 9h00 heure espagnole avec la confrontation du joueur de tennis russe et du joueur de tennis grec Maria sakkari, numéro 7 et tête de série numéro 3.

La célébration du tournoi Moscou (WTA Moscou) se déroule du 16 au 24 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 45 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée de 28 joueurs parmi ceux directement classés, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et les invités.