Anna-Karolina Schmiedlova passe à la prochaine phase de Roland-Garros

24/05/2021 à 12:01 CEST

Anna-Karolina Schmiedlova, Slovaque, numéro 121 de la WTA, a remporté le tour de qualification de Roland-Garros en quarante-neuf minutes par 6-1 et 6-2 à Fang Ying Xun, Joueur de tennis chinois, numéro 203 de la WTA. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) comprend une phase préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus grand nombre de points possible pour entrer dans le championnat officiel avec le reste des concurrents. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 128 joueurs participent. De plus, il est célébré entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur.