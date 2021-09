Anna Kendrick se souvient du moment parfait où elle s’est retrouvée “coincée” en tant qu’amie pour la vie de Rebel Wilson

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La trilogie Pitch Perfect a connu un grand succès dans les années 2010. Il a conquis la culture pop avec des chansons à succès, un engouement a capella, des défis Internet et bien plus encore. Mais la seule chose qui est restée longtemps après la fin de la trilogie, ce sont les liens formés sur le plateau. Bien sûr, la fraternité des films s’est poursuivie dans la vraie vie. Un excellent exemple de ce lien est Anna Kendrick et Rebel Wilson (alias Beca et Fat Amy). Les deux co-stars sont restées incroyablement proches depuis qu’elles ont joué dans le premier film Pitch Perfect. Près d’une décennie après s’être rencontrés, Kendrick s’est tournée vers les réseaux sociaux pour célébrer son amitié avec son ancienne co-star de Pitch Perfect.