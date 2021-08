Anna, la femme d’Evander Kane, révèle plus de détails sur le jeu de Kane ⋆ 10z viral

L’attaquant des Sharks de San Jose, Evander Kane, a démenti dimanche les allégations de sa femme Anna selon lesquelles il aurait parié sur ses propres jeux et aurait intentionnellement tenté de perdre au profit du jeu. Kane a répondu dimanche matin aux allégations faites la veille à partir du compte Instagram de sa femme, Anna.

«Je n’ai JAMAIS joué/parié sur le hockey, JAMAIS joué/parié sur un match des Sharks, JAMAIS joué/parié sur aucun de mes matchs et JAMAIS lancé un match de hockey», a écrit Kane sur Twitter. « Les faits sont que j’ai personnellement eu ma meilleure saison de ma carrière l’an dernier et que j’ai été la plus constante que j’aie jamais été au cours de n’importe quelle saison, j’en suis fier. J’adore le hockey et je ne ferais jamais rien de ce qui est prétendu. J’ai hâte de coopérer pleinement à l’enquête de la ligue, d’avoir mon nom blanchi et j’attends avec impatience la saison à venir.

À la suite de son déni, sa femme a publié plus d’informations sur elle, bientôt les problèmes de jeu de son ex-mari.

Parier sur son propre sport est aussi sacrilège que possible.

Une dépendance au jeu peut vous faire faire des choses folles.

