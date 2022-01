Anna, l’ex-femme de John Mulaney, revient sur son année « dure et punitive »

« Alors, comment digérer le chagrin ? Comment métaboliser les traumatismes, collectifs et individuels ? » continua-t-elle. « Comment, précisément, s’assoit-on avec, pour se déplacer ? On appelle nos amis ; on se permet de rire. On pleure dans les voitures en stationnement. On travaille ; on se repose. des choses avec nos mains. Nous écrivons, nous lisons, nous regardons des films. Nous écoutons de la musique. Nous courons, ou marchons, ou sprintons ou dansons. Nous demandons de l’aide ou apprenons à demander de l’aide. Nous aimons ou réapprenons à aimer . »

L’expert en histoire de la mode et du textile a ensuite trinqué à « tout ce que nous avons fait cette année pour faire face » et à « tout ce que nous ferons l’année prochaine pour guérir ».

Anna a ajouté: « Nous sommes tous ici, en train de survivre, de créer et de rire des vidéos tik tok. Adieu 2021. Pour le meilleur ou pour le pire, je porterai un morceau de vous avec moi pour toujours. »

Elle a ensuite partagé des photos de célébration sur son histoire Instagram de ses festivités du Nouvel An, y compris un « baiser » à minuit d’un chien adorable.

Pendant ce temps, son ex John a marqué la saison des vacances en passant du temps avec son partenaire Olivia Munn, leur nouveau-né est Malcom et sa famille. Olivia a partagé des photos de sa mère en train de préparer des bánh bao (petits pains farcis) et a appelé son petit garçon « adora-bao ».

