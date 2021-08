Anna Lillian Iversen, la mère de Priscilla Presley, est décédée à 95 ans

La mère de Priscilla Presley, Anna Lillian Iversen, est décédée. Presley, qui est l’ex-femme de feu Elvis Presley, a annoncé le décès de sa mère lundi, publiant un hommage émouvant à sa défunte mère sur les réseaux sociaux. Iversen avait 95 ans. La cause du décès n’a pas encore été révélée.

En annonçant le décès de sa mère, Presley, 76 ans, a partagé une photo de sa mère accompagnée d’une légende disant: “J’ai le cœur brisé.” La femme d’affaires a partagé avec ses millions d’abonnés sur Twitter et Instagram que sa “belle mère est décédée aujourd’hui”. Presley s’est souvenue d’Iversen comme “la lumière de nos vies” et a déclaré “qu’elle n’a jamais voulu d’attention sur elle-même. Ses enfants étaient tout pour elle”. Elle a terminé son message en écrivant : “Puisse-tu reposer en paix maman. Tu seras toujours avec nous.”

Née en mars 1926, Iversen était la fille d’Albert Henry Iversen, né à Egersund, en Norvège, et qui a épousé sa femme et la mère d’Iversen, Lorraine après avoir émigré aux États-Unis, selon Express. Iversen a rencontré son mari, le pilote de la marine américaine James Wagner, alors qu’elle était adolescente dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont mariés en août 1944 et ont accueilli leur premier enfant ensemble, Presley, en 1945. Cependant, Wagner a été tué dans un accident d’avion six mois plus tard. Iversen a épousé l’officier de l’US Air Force Paul Beaulieu en 1948.

Bien que la cause du décès d’Iversen soit inconnue pour le moment, Closer a rapporté en mai 2019 que Presley cherchait à se rapprocher de sa mère, dont la santé se détériorerait. Une source a déclaré au point de vente: “Priscilla s’occupe de sa mère malade, Ann. Elle a mis sur le marché la maison d’Ann et de son défunt père Paul à Brentwood et est en train de déménager sa mère dans sa propre maison. ” La source a affirmé qu’Iversen “emménagerait avec Priscilla d’un jour à l’autre et qu’elle aura tous les besoins possibles satisfaits par le personnel de Priscilla et par des agents de santé qui seront de garde pour elle 24h/24 et 7j/7”.

Après le décès d’Iversen, Riley Keough, son arrière-petite-fille et petite-fille de Presley, a également rendu hommage. Sur Instagram, l’actrice a écrit : “Nous avons perdu notre belle Nana ce matin. C’était une femme et une mère incroyable. Repose en paix nana.” Le décès d’Iversen survient juste un an après le petit-fils de Presley, Benjamin Keough, le fils de Lisa-Marie Presley et Danny Keough, est décédé en juillet 2020 à l’âge de 27 ans.