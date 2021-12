Anna Marie Tendler nuance l’ex-mari John Mulaney après l’arrivée de son petit garçon

L’artiste Anne Marie Tendler a semblé faire de l’ombre à son ex-mari, le comédien John Mulaney, avec un nouveau post Instagram dimanche qui a peut-être fait référence à son nouveau petit garçon avec l’actrice Olivia Munn. Tendler a inclus le titre du hit de 2019 de Lana Del Rey « Norman F—ing Rockwell » dans la légende de son premier message depuis fin novembre. Munn et Mulaney ont accueilli leur premier enfant ensemble avant Thanksgiving, bien que la nouvelle n’ait fait surface que le week-end dernier.

Le post de Tendler était aussi artistique que ses autres photos, la montrant assise devant un miroir et vêtue d’une longue robe fluide. Beaucoup de ses followers ont compris que la légende était une référence à la chanson de Del Rey, dans laquelle la chanteuse s’adresse à un « enfant mâle ».

« Tu m’as tellement bien foutu que j’ai presque dit : ‘Je t’aime' », chante Del Rey. « Tu es amusant et tu es sauvage. Mais tu ne connais pas la moitié des s—que tu m’as fait subir. Ta poésie est mauvaise et tu blâmes la nouvelle. Mais je ne peux pas changer ça et je ne peux pas change d’humeur. » Plus tard, Del Rey chante : « Tu n’es qu’un homme. C’est juste ce que tu fais. Ta tête dans tes mains, alors que tu me colores en bleu »,

Tendler et Mulaney se sont mariés en 2014 et Mulaney a annoncé leur séparation en mai. En juillet, Mulaney a officiellement demandé le divorce. Après que Mulaney a annoncé son intention de déposer un dossier, Tendler a déclaré qu’elle avait « le cœur brisé que John ait décidé de mettre fin à notre mariage », ajoutant: « Je lui souhaite soutien et succès alors qu’il poursuit son rétablissement ».

Mulaney a été rapidement lié à Munn. En septembre, Mulaney a confirmé qu’elle était enceinte lors d’un épisode de Late Night with Seth Meyers. « Je suis entré dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu’un d’incroyable et nous allons avoir un bébé ensemble. J’étais nerveux quand j’étais sur le point d’annoncer la nouvelle », a déclaré Mulaney à Meyers à l’époque.

Samedi, une source a déclaré à Us Weekly que leur bébé était né « juste avant Thanksgiving ». Une autre source avait précédemment déclaré que Munn n’avait pas l’intention de « s’installer de manière conventuelle » avec Mulaney. « John est beaucoup plus un travail en cours qu’Olivia, mais Olivia avait besoin de ce changement dans sa vie », a déclaré un initié au magazine. « Cela a été difficile ces dernières années pour elle où elle était coincée dans une ornière. Cela change les choses et lui donne quelque chose sur quoi se concentrer au-delà de sa carrière et de sa vie sociale. »