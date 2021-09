Anna Mason RTW printemps 2022 – WWD

Anna Mason, où étais-tu ?

La diplômée du Royal College of Art a passé la première partie de sa carrière en Europe continentale, travaillant avec Karl Lagerfeld, Max Mara et Valentino. Elle a fondé sa marque éponyme en 2012, et depuis lors, s’adresse principalement à des clients privés, bien que son prêt-à-porter se vende chez une poignée de détaillants, dont Net-a-porter et Saks Fifth Avenue.

Ses débuts à la Fashion Week de Londres ont été discrets – une présentation statique et un court métrage à l’hôtel Berkeley à Knightsbridge – mais ils ont séduit par sa simplicité, ses formes fortes et sa légèreté.

Mason a pris des éléments victoriens – manches gigot, nœuds et volants – les a réduits et les a transformés en robes décontractées, hauts et costumes sur mesure amples.

Le look était frais et simple avec juste un soupçon de nostalgie: Mason a associé des hauts blancs à volants à un pantalon kaki léger, tandis qu’un costume de safari était doté d’un bas court à jambes larges et d’un long ruban ondulant sur le devant d’un patch. veste chemise à poche.

Les robes longues avaient des manches amples ou des épaules nues avec des motifs et des couleurs picturaux inspirés du jardin de Claude Monet à Giverny. Les robes et pantalons amples étaient bordés de broderie anglaise et les chemisiers étaient ornés de pois suisses.

Bien que Mason ait gardé un profil relativement bas depuis qu’elle a lancé sa marque et qu’elle accorde toujours beaucoup d’attention à ses clients privés, elle prévoit d’étendre sa collection de prêt-à-porter et de déménager dans de nouveaux locaux dans le centre de Londres plus tard cette année – et non un instant trop tôt.