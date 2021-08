Anna Nordqvist, championne du British Open

Anna Nordqvist a remporté, quatre ans après le deuxième, son troisième « majeur ». Le suédois a été proclamé ce dimanche Championne du British Open, l’AIG Women’s Open, un tournoi dans lequel il avait ajouté trois septièmes positions à ce jour mais dans lequel il n’avait jamais réussi à faire le grand saut.

Il l’a donné et après beaucoup de combat. Le 18e trou de Carnoustie a rendu son jugement après un dur combat entre Nordqvist et le danois Nanna Madsen. Les deux ont planté dans le dernier trou du tournoi avec un total de -12. Cependant, la paire en lui de Nordqvist a été accompagnée d’un Démolir le double boguey de Madsen dans l’intérêt des Danois. Celui-ci s’est retrouvé sans play-off et avec une cinquième place après avoir touché un triomphe qui est tombé du côté de Nordqvist.

En partie parce que le grand “moving day” de samedi (sept birdies sans échec) du joueur suédois s’est poursuivi lors de la journée décisive. L’anglais Géorgie Gall (deux aigles, trois bidies et deux bogeys pour un final -11), le Suédois également Madelene s’affaisse (six birdies et deux bogeys également pour -11) et l’américain Lizette Salas (trois birdies pour un autre -11) ont également poussé Nordqvist jusqu’au bout. Cependant, il n’a pas faibli.

La gagnant il a signé quatre birdies et un bogey (sur une normale cinq, au 12e trou) qui a fini par lui valoir la victoire finale. MadsenPour sa part, elle a terminé à cette cinquième place avec -10 (cinq birdies, deux bogeys et ce double bogey), à égalité avec l’Australienne Minjee Lee (sept birdies et un bogey).

De cette manière, Nordqvist a uni la couronne de Britannique ouvert à ceux obtenus dans le Championnat PGA 2009 et dans le Championnat d’Évian 2017. Celle sur le territoire français, justement, avait été sa dernière victoire en tant que professionnelle, si bien que la Suédoise a retrouvé le sourire quatre ans plus tard.

Pour sa part, Carlota Ciganda s’est terminé dans le trente-quatrième position avec un coup en dessous du pair. Les Navarrais ont connu un début de journée difficile, avec trois birdies dans les dix premiers trous. Cependant, quatre birdies consécutifs entre les trous 12 et 15 lui ont permis de reprendre des positions et de terminer le tournoi avec de meilleures sensations.

Ce British Open s’est tenu deux semaines seulement avant le Coupe Solheim. La victoire de Nordqvist et les bonnes performances de Sagström, Madsen ou de l’Allemande Leonie Harm, septième, sont une bonne nouvelle pour la formation de l’équipe européenne qui sera dirigée par Catriona Matthew.

Classement définitif. normale 72

1. Anna Nordqvist (Suède) 276 (71-71-65-69)

2. Georgia Hall (Angleterre) 277 (68-69-73-67)

2. Madelene Sagstrom (Suède) 277 (67-73-69-68)

2. Lizette Salas (États-Unis) 277 (69-69-70-69)

5. Minjee Lee (Australie) 278 (71-69-72-66)

5. Nanna Koerstz Madsen (Danemark) 278 (70-69-68-71)

7. Patty Tavatanakit (Thaïlande) 279 (71-72-69-67)

7. Leonie Harm (Allemagne) 279 (70-73-69-67)

9. Moriya Jutanugarn (Thaïlande) 280 (72-67-71-70)

dix. Marissa Steen (États-Unis) 281 (73-70-69-69)

dix. Ariya Jutanugarn (Thaïlande) 281 (71-71-68-71)

dix. Louise Duncan (Écosse) 281 (68-73-68-72)

…

34. Carlota Ciganda (Espagne) 287 (69-75-72-71)