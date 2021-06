Anna Sui lance une collection limitée avec Neiman Marcus – WWD

Cette semaine, la créatrice Anna Sui a sorti une collection capsule exclusive de prêt-à-porter en maille avec Neiman Marcus.

L’assortiment à motifs floraux d’inspiration grunge des années 90 marque la première capsule en édition limitée de Sui en dehors de ses collections de défilés.

Pour Neiman Marcus, Sui a conçu de nouveaux hauts, une jupe, une robe et un cache-maillot, tous créés à partir de maille en polyester et fabriqués à New York. La capsule est au prix de 250 $ à 475 $ dans les tailles petite à grande. Il est disponible sur le commerce électronique de Sui, avec plus de styles à publier dans les prochaines semaines sur neimanmarcus.com.