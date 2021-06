Anna Tarrés soumet la Grèce et Israël à sa méthode pour atteindre Tokyo 2020

04/06/21 à 19:44 CEST

Ancienne sélection espagnole de natation artistique Anna Tarrès Il a présenté ce vendredi à Barcelone, siège du pré-olympique de la discipline, l’équipe de Grèce et le duo d’Israël avec qui il espère pouvoir se rendre aux Jeux de Tokyo 2020 cet été grâce à sa méthode d’entraînement.

“L’objectif est de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Obtenez ce précieux passeport à un moment où les difficultés mondiales dues à la pandémie ont encore accru tout ce désir de normalisation. Donner l’opportunité à ces deux équipes qui ont beaucoup travaillé », a-t-il expliqué Tarrès dans les déclarations à l’..

Pour y parvenir, la coach a soumis ses nageuses en concentration à Lloret de Mar à la “méthode Tarrés”, comme elle la définissait, consistant en ce que “la recherche de la perfection est au-dessus de toute excuse”.

“On se fixe des objectifs ambitieux mais réels, où l’on paie un juste prix qui n’est ni trop haut ni trop bas avec un seul objectif, qui serait la recherche constante de la perfection”, a-t-il résumé.

Les pré-olympiques se dérouleront aux piscines de Sant Jordi à Barcelone du 10 au 13 juin et donneront lieu à trois équipes et sept duos, parmi lesquels l’entraîneur tentera de mettre l’équipe grecque et le duo israélien. L’entraîneur catalan a commencé à travailler avec la Grèce avant la pandémie et a repris sa collaboration spécifiquement pour cette compétition, pour laquelle elle-même a créé une chorégraphie basée sur le mythe d’Icare.

“Avec cette représentation du mythe d’Icare ce que nous essayons de représenter est qu’il n’y a pas de limites dans ce monde, qu’avec de l’imagination, de la créativité, du courage, en prenant des risques et parfois en désobéissant pour briser les barrières ou les croyances limitantes que nous pouvons trouver nous pouvons surmonter tous les obstacles”, a-t-il détaillé.

Aujourd’hui, la Grèce et Israël ont présenté leurs chorégraphies pour cette pré-olympique avec un Media Day qui s’est déroulé dans la piscine couverte de la Diagonal DIR de Barcelone. Lors de l’événement, il a été possible de voir les routines de l’équipe libre -par la Grèce- et celle du duo qu’Israël présentera.

Tarrès, qui depuis son renvoi de l’équipe espagnole en 2013 a conseillé plusieurs pays, a commencé à collaborer avec Israël en 2017 et a déjà réalisé de grands progrès avec l’équipe en remportant la médaille de bronze européenne par équipes en 2021.