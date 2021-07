Anna Torv de Mindhunter rejoint la série The Last of Us de HBO .

Chasseur d’esprit et La frange la star Anna Torv a rejoint le casting de HBO Le dernier d’entre nous adaptation en série dans un rôle de guest star récurrent, selon The Hollywood Reporter. Torv incarnera Tess, décrite comme “une contrebandière et une survivante endurcie dans un monde post-pandémique”.

Le dernier d’entre nous a lieu 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey), un couple lié par la dureté du monde dans lequel ils vivent, sont forcés de subir des circonstances brutales et des tueurs impitoyables lors d’un voyage à travers une Amérique post-pandémique. La première saison comprendra 10 épisodes et devrait être diffusée en 2022.

De même que Jeu des trônes’ Pascal et Ramsey, la série met également en vedette Gabriel Luna (Terminator : Destin sombre) comme Tommy Miller, Nico Parker (Dumbo) comme la fille de Joel Sarah, Murray Bartlett (Le lotus blanc) comme Frank, Jeffrey Pierce (Bosch) comme Perry, Con O’Neill (Tchernobyl) comme Bill, et Merle Dandridge (L’hôtesse de l’air) alors qu’elle reprend son rôle des jeux vidéo en tant que Marlene, la chef d’un groupe de résistance connu sous le nom de Fireflies.

Le dernier d’entre nous grêle est produit et co-écrit par Tchernobyl créateur Craig Mazin, qui sert de showrunner, et scénariste de jeu original Neil Druckmann. Le projet est une coproduction avec Sony Pictures Television en association avec PlayStation Productions.

Les producteurs exécutifs sont Carolyn Strauss, le président de Naughty Dog Evan Wells et Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions. Kantermir Balagov est attaché à diriger l’épisode pilote.

Développé par Naughty Dog, Le dernier d’entre nous est un jeu vidéo d’action-aventure survival-horror qui s’est déjà vendu à plus de 17 millions d’exemplaires dans le monde. L’adaptation de la série abordera les événements du premier jeu avec la possibilité de contenu supplémentaire basé sur la suite du jeu vidéo à venir.