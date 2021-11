Annaatthe Box office Collection: Rajinikanth starrer tient fort, recueille Rs 217,63 après le deuxième week-end après la sortie

Initialement, Annaatthe devait sortir pendant Dusshera 2020

Le dernier film de Rajinikanth, Annaatthe, fait un beau succès au box-office. La sortie de Diwali est déjà entrée dans le club de Rs 200 crore une semaine après sa sortie et tient toujours bon la deuxième semaine également. Le réalisateur Siva a déjà récolté Rs 217,63 crore compte tenu de sa collection mondiale.

Même après avoir reçu de rares critiques de critiques de cinéma, le film se porte bien au box-office alors que le public se précipite pour voir son Thalaivar sur grand écran après longtemps. Le film met également en vedette Keerthy Suresh et Nayanthara dans des rôles clés.

L’analyste commercial Manobala Vijayabalan a tweeté les numéros officiels du box-office d’Annaatthe et l’a qualifié de Healthy RISE. Le film a rapporté Rs 202,47 cr le premier jour de la semaine 2, il a rapporté Rs 4,05 cr, suivi de Rs 4,90 cr le jour 2 et de Rs 6,21 cr le jour 3.

Annaatthe tourne autour de Rajinikanth, qui joue un frère protecteur pour sa sœur très dépendante jouée par Keerthy Suresh. Qui obtient un contrôle de réalité après le mariage après que la bulle de sécurité du frère n’est plus là et que la vérité sur le fonctionnement du monde se faufile sur elle. Le film est un drame de la vieille école entre frère et sœur. Le film promet également des séquences d’action exagérées, des drames à haute tension chargés de dialogues et de punchlines de Rajinikanth. Malgré le fait que l’homme de 70 ans ait été confronté à de nombreux problèmes de santé lors du tournage de ce film, il est plein d’énergie.

Rajinikanth a récemment reçu le prix Dadasaheb Phalke pour sa contribution exceptionnelle au cinéma indien. Le film qui est sorti le 4 novembre est également important car il rouvrira les salles de cinéma de l’État et maintenant, en entrant dans le crore de Rs 200, il est déjà devenu l’un des films les plus bruts en Inde de l’année.

Initialement, Annaatthe devait sortir pendant Dusshera 2020. Plus tard, en mai 2020, Sun Pictures a annoncé que le film sortira à l’occasion de Pongal 2021 en raison de la pandémie de covid qui a fermé les salles de théâtre et les a laissées tourner à 50 p. cent d’occupation. Mais le film a été reporté en raison d’une augmentation des cas de Covid entraînant un verrouillage et un retard dans son tournage. En janvier 2021, après de nombreux retards, le 4 novembre 2021, le week-end post-Diwali a été annoncé comme date de sortie définitive

