AnnaLynne McCord révèle une double personnalité et dit qu’il n’y a pas de honte à admettre un trouble d’identité ⋆ .

L’ancienne actrice de ‘90210’ s’ouvre dans une nouvelle interview sur sa lutte contre le trouble dissociatif de l’identité, anciennement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple.

Actrice AnnaLynne McCord a reçu un diagnostic de trouble dissociatif de l’identité.

L’ancien “90210“La star s’est ouverte sur le fait de vivre avec la maladie, anciennement connue sous le nom de trouble de la personnalité multiple, lors d’une conversation Dr Daniel Amen.

«Je ne suis absolument pas intéressée par la honte», a déclaré AnnaLynne. «Il n’y a plus rien dans mon voyage dans lequel j’invite la honte. Et c’est ainsi que nous arrivons au point où nous pouvons articuler la nature de ces traumatismes omniprésents et autres, aussi horribles soient-ils.

En 2016, AnnaLynne a révélé qu’elle avait été abusée sexuellement dans son enfance et a admis que le traumatisme avait affecté ses relations et lui avait fait souffrir de perte de mémoire.

Cependant, ce n’est que lorsqu’elle s’est plongée dans sa carrière d’actrice que la femme de 33 ans a réalisé qu’elle souffrait d’un trouble dissociatif de l’identité.

«Tous mes rôles étaient séparés, mais je ne savais même pas que je le faisais du tout jusqu’à ce que je fasse un projet sur 90210», a-t-elle expliqué, faisant référence au film de 2012.Excision«.

«J’ai joué une petite fille très cérébrale, dérangée, étrange, très proche de qui je me sens à l’intérieur. C’était très révélateur, très confrontant, probablement un peu re-traumatisant sans s’en rendre compte.

«Ce qui est fou, c’est que j’ai terminé ce film à 2 heures du matin un mardi et que je devais être heureuse et folle de la bombe blonde de Beverly Hills mercredi à midi.»

«Je n’ai pas pu la trouver, elle n’était pas accessible. J’étais sombre, j’étais très profondément dans ce personnage de Pauline, et je ne pouvais pas (sortir).

Ses difficultés remontent à son adolescence, AnnaLynne se rappelant une double personnalité qu’elle appelait «petite Anna» à 13 ans.

«Elle était une balle contre le mur, le majeur vers le ciel, une anarchiste de l’enfer qui vous poignardera avec l’anneau à pointes qu’elle porte, et vous l’aimerez», dit-elle.

«Alors elle vous fera lécher le sang. C’était une méchante petite créature, mais je lui suis tellement reconnaissante parce qu’elle m’a sorti de l’enfer dans lequel j’étais.

