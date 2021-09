AnnaLynne McCord sur Qui l’a aidée à guérir pendant le rétablissement d’un traumatisme

À un moment donné de l’entrevue, l’hôte Marisa Sullivan a demandé McCord qui a été le premier homme à lui montrer “de plus belles qualités” et “a percé ce mur”.

“Un homme très, très férocement fort”, a répondu McCord, citant Dominique Purcell.

L’ancien de 90210 et l’acteur de Prison Break ont ​​déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en 2011. Ils se sont séparés en 2014 mais se sont remis ensemble en 2016, se séparant à nouveau en 2018.

“Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cet homme sera pour toujours ma personne pour toujours”, a déclaré McCord. « Littéralement, il reste chez moi en ce moment. Nous ne sommes pas ensemble… Nous sommes une famille, c’est ce que c’est maintenant.

McCord a déclaré que Purcell “avait également traversé beaucoup de choses dans son enfance” et a déclaré qu’il “avait tout changé” pour elle.

“Souvent, nous attirons ce que nous sommes. Et surtout si vous n’avez pas réalisé votre ombre, si vous n’avez pas réalisé ce qu’il y a sous la surface, et j’avais réalisé absolument rien. Donc, il était un miroir en retour pour moi”, a-t-elle déclaré. “Tant de choses qui lui sont arrivées, différentes versions de la même chose m’étaient arrivées et vice versa. Dom a créé de l’espace pour moi mais il m’a appelé le f – k out. Il n’a pas pris de taureaux – t et c’est pourquoi je lui ai fait confiance Je ne faisais confiance à aucune énergie masculine, je ne faisais confiance à aucun homme. Parce que je me suis dit : “Je vais appuyer sur chaque bouton f – king que vous avez. Et si vous cédez, je ne peux pas vous faire confiance.”

McCord a dit “vous tirez les gens de l’espace énergétique magnétique dans lequel vous vous trouvez”.

“Il y avait un aspect sexuel sous-jacent qui nous tirait”, a-t-elle ajouté, “et nous avons eu des relations sexuelles explosives.”

Pour écouter l’intégralité de l’interview de McCord, cliquez ici.